Aktives Neheim will Händlern mit Infos helfen

Neheim. Die Entscheidung der Bundesregierung, dass Geschäfte schließen sollen, die nicht den täglichen Bedarf bedienen, wird sich auch in der Einkaufsstadt Neheim erheblich auswirken. „Wir wollen den betroffenen Neheimer Geschäften hilfreich zur Seite stehen und ihnen insbesondere Informationen an die Hand geben, wie man die vom Bund in Aussicht gestellten Hilfsgelder erhalten kann“, berichtet auf Anfrage unserer Zeitung Konrad Buchheister, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Aktives Neheim. Konrad Buchheister will zunächst einige Informationen sammeln und auch Experten hinzuziehen, um dann Wege zum Erhalt von Hilfsgeldern aufzuzeigen.