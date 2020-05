Der abgesenkte Mehrzweckstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg wird an der Hüstener Marktstraße entfernt.

Schlechter Bauzustand An Hüstener Marktstraße wird Kombi-Streifen entfernt

Der abgesenkte Mehrzweckstreifen, der von Autos und Fußgängern an der Hüstener Marktstraße genutzt werden kann, wird beseitigt.

Hüsten. Die geplante Beseitigung des ungeliebten Mehrzweckstreifens in der Markstraße stößt auf ungeteilte Zustimmung der CDU Hüsten. In der Sitzung des Bezirksausschusses Hüsten hatte Andreas Bohland, Leiter der Abteilung Straßen und Brücken der Stadt Arnsberg, mitgeteilt, dass die noch vorhandenen Mehrzweckstreifen in der Marktstraße bis zur Röhrbrücke entfernt werden.

CDU begrüßt Maßnahme

Hüstens CDU-Vorsitzender Dr. Gerhard Webers begrüßte die Maßnahme. „Die Mehrzweckstreifen sind längst überflüssig. Sie befinden sich in einem schlechten Zustand und stellen insbesondere für Radfahrer eine Gefahr dar.“ Die CDU Hüsten hatte sich bereits bei dem Ausbau des ersten Abschnitts der Marktstraße für die vollständige Entfernung des Mehrzweckstreifens ausgesprochen. In den vergangenen Jahren hatte die Verwaltung Instandhaltungsrückstellungen gebildet, aus denen die Maßnahme nun finanziert wird. Geplant ist, die Instandsetzung in der zweiten Jahreshälfte durchzuführen. Dafür wird die Marktstraße voraussichtlich abschnittsweise gesperrt werden.