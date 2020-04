An Rodentelgenkapelle wird rissiger Putz abgeschlagen

Bruchhausen. An Bruchhausener Rodentelgenkapelle läuft die Außensanierung. Bei Arbeiten an historischem Bauwerk wird ein zugemauertes Fenster entdeckt.

Es ist staubig, es ist laut – aber: Es muss sein! Derzeit laufen an der Rodentelgenkapelle in Bruchhausen weitere Sanierungsarbeiten zur Erneuerung der Außenfassade. Eine Spezialfirma aus Bad Driburg hat die Arbeiten übernommen, die von den Nachbarn einiges an Geduld abverlangen. Dass es jetzt so weit ist, verdanken die Bruchhausener ihrem Förderverein Rodentelgenkapelle und der Unterstützung von einigen anderen.

Erst vor ein paar Wochen fand im Innern der Kapelle eine Fachtagung zu den Klöstern in Arnsberg statt. Jetzt lassen die Arbeiten kaum zu, dass man sich in dem Gebäude unterhalten kann. Dieter Ischen, zweiter Vorsitzender des Fördervereins, der mit Unterstützung von Norbert Hollmann aus dem Kirchenvorstand die Bauleitung übernommen hat, schaut mit seinen 80 Jahren täglich auf der Baustelle an der Bruchhausener Rodentelgenkapelle vorbei.

Außenputz ist an vielen Stellen rissig und undicht

Im Rahmen der Außensanierung wird der Putz abgeschlagen, der an vielen Stellen rissig und undicht war. Auf einem großen Teil der Fläche ist der alte Putz schon von der Außenwand heruntergenommen worden, eine schweißtreibende Arbeit für die Sanierer. „Die haben schon viel gesehen, aber einen so hartnäckigen Betonputz doch nur selten erlebt“, schildert Ischen die Lage. Bis unter das Kirchendach nehmen sich die Handwerker Quadratmeter für Quadratmeter vor, um die kleine Kirche von ihrer alten Last zu befreien.

Die Arbeiten liegen im Zeit- und Finanzierungsplan. Rund 180.000 Euro sind für die Sanierung kalkuliert worden. Nicht nur für Dieter Ischen und Edwin Müller vom Förderverein Rodentelgenkapelle zeigt das dörfliche Kleinod an diesem Morgen sein wahres Gesicht: Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich schon selber ein Bild von den Arbeiten und vor allem vom Zustand der Fassade gemacht.

Die Rodentelgenkapelle in Bruchhausen ist nach der Innensanierung in den letzten Jahren jetzt wieder Baustelle: Bis mindestens Juli werden dort keine Veranstaltungen stattfinden können. Foto: Frank Albrecht / WP

Unter dem Betonputz hat sich eine Bruchsteinmauer aufgetan, die Dieter Ischen einige Sorgenfalten ins Gesicht treibt. „An einigen Stellen ist durch die Arbeiten sogar ein Teil der Mauer herausgebrochen“, zeigt Ischen auf eine Ecke, an der schlicht die Steine fehlen. Die Beseitigung des alten Putzes habe hier und da noch mal einen Beitrag dazu geleistet, dass der alte Bruchstein sich gelöst hat. Teilweise lassen sich Stücke aus der Wand schon mit den Fingern herausbrechen.

Das Alter nagt am Bau

Das Alter nagt am Bau, vorhandene Bruchsteine sollen neu eingebaut und aufgeplatzte Steine ersetzt werden. An anderer Stelle sind auch weitere Baumaterialien aus dem Laufe der Jahrzehnte zu finden. „Die Außenwand wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit Schwemmsteinen aufgemauert“, erklärt Ischen. Um die Stellen selber zu sehen, an denen in den letzten Jahren ordentlich Flickwerk an der Kirche betrieben worden ist, steigt Dieter Ischen auch selber noch auf das Gerüst.

Balken weisen auf eine Tür hin

Doch es gibt auch freudige Überraschungen, die die Putzarbeiten an der Kapelle buchstäblich ans Tageslicht gefördert haben: Am Chorraum im hinteren Teil der Kapelle habe man ein drittes Fenster gefunden, dass aber zwischenzeitlich zugemauert wurde. Ein Relikt der insgesamt drei Bauabschnitte, die es bei der Rodentelgenkapelle gegeben hat. Und in genau diesem Chorraum finden sich in der Außenwand auch noch alte Eichenbalken, die auf eine Tür hinweisen. Diese hängt mit einem tieferliegenden Fußboden in der Kapelle zusammen, von dem es im Innern des Gebäudes nur noch ein Stück durch ein von innen beleuchtetes Fenster zu sehen gibt.

Wallfahrtsort in Zeichen von Seuchen

„Bis Juli sollen die Arbeiten an der Kapelle abgeschlossen sein“, gibt sich Edwin Müller zuversichtlich. Engen Kontakt zur Bauforschung des Landwirtschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) gibt es derzeit nur telefonisch. Daher seien die Funde an der Kapelle von den Fachleuten, Dr. Bettina Heine-Hippler und Peter Barthold, die auch bei der Kloster-Tagung in Bruchhausen waren, im Moment nicht persönlich zu beurteilen.

Arnsberg Vor elf Jahren begann Sanierung Die Arbeiten an der Kapelle sind mit der Unteren Denkmalbehörde und dem LWL abgestimmt worden. Die Sanierung der Rodentelgenkapelle begann 2009 mit dem Ausräumen des dort gesammelten Unrats. 14 Ehrenamtliche aus dem Förderverein haben schon bis 2018 rund 1.700 Einsatzstunden an der Kapelle im Dorf geleistet. Weitere Fotos und ein Video zur Außensanierung sind im Internet zu finden unter: www.rodentelgenkapelle.de

„Die Sanierung wird sich noch etwas hinziehen, aber wir danken schon jetzt den Nachbarn der Kapelle für ihr Verständnis“, sagt Bauleiter Dieter Ischen. Und wenn dann mal alles fertig ist, und der gute Zustand im Innern der Kirche zu dem von außen passt, soll es auch eine Einweihungsparty an der Kapelle geben. Hoffentlich ohne Gedanken an die Beschränkungen wegen Corona aus der jetzigen Zeit. Schließlich sei die Rodentelgenkapelle schon immer ein Wallfahrtsort in Zeiten von Seuchen und Krankheit gewesen, weiß Edwin Müller.