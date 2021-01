Zum Auftakt der Anti-Corona-Demo in Neheim gegen 16 Uhr waren etwa 40 Demonstranten vor Ort.

Corona Anti-Corona-Demo in Neheim: 40 Teilnehmer zum Auftakt

Neheim. Die Demo gegen Corona-Maßnahmen auf dem Neheimer Markt am Freitagnachmittag verläuft zum Auftakt eher schleppend. Zum Auftakt gegen 16 Uhr waren etwa 40 Demonstranten vor Ort - auch der bekannte Querdenker Wolfgang Greulich. Maskenpflicht und Abstände wurden bisher respektiert. Etwa ein Dutzend Polizisten und ebenso viele Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes sind anwesend.

Veranstalterin Julia Santana erklärte zu Beginn im Gespräch mit unserer Zeitung, warum der CDU-Europapolitiker Peter Liese auf dem Veranstaltungsplakat als "eingeladen" stand, obwohl Liese bei Publizierung des Flyers von seiner Einladung noch nichts wusste. Sanstana sagt: "Ich hatte technische Probleme. Meine Mail an Liese war leider erst später rausgegangen." Die Demo-Veranstalterin legt Wert auf die Feststellung, dass sie keineswegs Peter Liese diskreditieren wolle. "Mir geht es bei den Corona-Schutzverordnungen um Dialog", so Santana. Peter Liese hatte eine Teilnahme an der Demo abgesagt.