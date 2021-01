Per Rettungswagen wird das Unfallopfer ins Krankenhaus gebracht.

Unfall Arbeitsunfall in Neheim: Gegenstand löst sich vom Kran

Neheim. Eine Person ist auf einer Neheimer Baustelle von einem Gegenstand getroffen und verletzt worden. Der Arbeitsschutz ist eingeschaltet.

Auf einer Baustelle an der Langen Wende in der Neheimer Innenstadt ist es am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall gekommen. Gegen 16 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich ein Gegenstand vom Baukran gelöst und eine Person verletzt. Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Nun stehen weitere Ermittlungen des Arbeitsschutzes an, um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.