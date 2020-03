Arnberg: Flucht ist Thema der Ökumenischen Kinderbibeltage

Sie wollen singen, basteln, Theater spielen und beten. Sie wollen Gemeinschaft erleben und viel über das Thema „Flucht“ erfahren:

Die Arnsberger Gemeinden laden unter dem Thema „Ruth – Auf der Suche nach Heimat“ vom 13. bis 15. März zu den ökumenischen Kinderbibeltagen ein.

Norbert Plaßwilm: „Wir gehen mit den Kinderbibeltagen im 30. Jahr an den Start“

„Wir gehen mit den Kinderbibeltagen im 30. Jahr an den Start, und das immer ökumenisch“, freut sich Norbert Plaßwilm vom Leitungsteam. Leider habe man im vergangenen Jahr mangels ausreichendem Personal nur auf Sparflamme kochen können.

Das soll sich nun ändern, denn hinter den Organisatoren stehen diesmal eine Vielzahl an Helferinnen und Helfern des Vorbereitungsteams. Bei den Kinderbibeltagen mitmachen können alle Kinder bis zur 6. Klasse, erstmals aber auch die Schulkinder der Kindergärten.

Roshany Francis: „Das Thema ‚Flucht und Vertreibung‘ passt exakt in die heutige Zeit“

„Das Thema ‚Flucht und Vertreibung‘ passt exakt in die heutige Zeit“, erklärt Roshany Francis das Motto der Kinderbibeltage. Wichtige Fragen seien an diesem Wochenende:

„Was heißt Flucht?“, „Was erleben die Menschen auf der Flucht?“, aber auch „Was erwartet die Menschen in der neuen Heimat?“.

Beginn ist am Freitag, 13. März, um 15 Uhr mit einem Treffen in der Liebfrauenkirche, danach werden die Kinder mit Spielen und dem Vorbereiten eines Theaterstücks aus dem Alten Testament an das Thema herangeführt.

Die Thematik der Kinderbibeltage wird in unterschiedlichen Altersgruppen vertieft

Am Samstag wird dann in unterschiedlichen Altersgruppen das Motto „Flucht und Vertreibung“ weiter vertieft, die Kinder sollen sich hier, so der Wunsch der Gruppenleiter, mit eigenen Ideen einbringen. „Wir sind für alles offen“, freut sich Norbert Plaßwilm schon auf gute Ideen und Denkanstöße aus den Reihen der Mädchen und Jungen.

Beim Familiengottesdienst am Sonntag präsentieren die Teilnehmer dann ihre gebastelten Werke und der zweite Abschnitt des Theaterstücks wird aufgeführt. Dabei erfahren auch die Eltern und Großeltern sowie Geschwister und Freunde, wie die Geschichte der von Bethlehem ins Nachbarland Moab geflüchteten Familie endet.

Die Gruppe „No limits“ will die Bibel stimmgewaltig und lebendig erlebbar machen

Musikalisch begleitet wird das Wochenende von der Gruppe „No limits“, denn, so ist sich das Leitungsteam einig, „die Bibel soll stimmgewaltig und lebendig erlebt werden“.

Die Teilnahme an den Kinderbibeltagen kostet 5 Euro,Verpflegung und Material sind im Preis enthalten. Lediglich ein Trinkbecher, ein Etui und eine Schere sowie ein Borstenpinsel (10 mm) sind mitzubringen.

Anmeldungen für die Kinderbibeltage sind ab sofort möglich

Anmeldungen im Gemeindebüro der Liebfrauengemeinde an der Hellefelder Straße 15, Dienstag von 15 bis 17 Uhr; im Zentralbüro Klosterstraße 20, Montag – Freitag von 9 bis 11 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr sowie im evangelischen Gemeindebüro an der Hellefelder Straße 31 täglich von 8 bis 12 Uhr.

Auch per E-Mail ist eine Anmeldung möglich (QR-Code an den Plakaten beachten), der Kostenbeitrag muss dann direkt vor Ort bezahlt werden. Anmeldeschluss ist der kommende Sonntag, 8. März.