Arnsberg: 99 Verfahren wegen Corona-Verstoß

Arnsberg. Ordnungsbehörde der Stadt Arnsberg setzt am Vatertag trotz schrittweiser Rückkehr in Normalität weiter auf Verantwortungsbewusstsein der Bürger.

Der Fachdienst Ordnung kündigt für den Himmelfahrtstag mit Blick auf die sonst ausgeprägte Tradition der Vatertagswanderungen keine besonderen Kontrollen der Einhaltung von Corona-Abstandsvorgaben an. „Wir rechnen damit, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch am Feiertag an die bekannten Regelungen halten werden“, teilt Fachdienstleiter Ulrich Betkerowitz mit.

Kontrollen in Sundern

Die Stadt Sundern hingegen kündigt für den Feiertag Kontrollen rund um den Sorpesee, am Sorpedamm und an der Promenade in Langscheid an. Auch der „Airlebnisweg“ in Amecke wird kontrolliert. „Wie zuletzt auch werden wir mit zwei oder drei Teams des Ordnungsamtes unterwegs sein“, sagt Jürgen Voss vom Sunderner Corona-Krisenstab.

Möhnesee bittet um Beachtung der Vorgaben Die Stadt Meschede kündigt verstärkte Kontrollen am Feiertag an, zeigt sich aber aufgrund guter Erfahrungen am 1. Mai entspannt. Die Gemeinde Möhnesee bittet beim Besuch des Sees ausdrücklich darum, die Corona-Vorgaben zu beachten. Wanderungen und Zusammenkünfte in Gruppen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten sind weiterhin untersagt. Picknicken ist erlaubt. Es gelten aber auch dabei die Kontakt- und Abstandsregeln.

Das soll aber auch nicht heißen, dass in Arnsberg weggeguckt wird. Nachwievor achten Ordnungsdienste und auch die Polizei darauf, dass trotz des Feiertages vor allem die Abstandsregeln eingehalten werden. So sjnd nachwievor öffentliches Grillen ebenso untersagt, wie öffentliche Zusammenkünfte oder Wanderungen von mehr als zwei Gruppen oder Personen aus unterschiedlichen Haushaten untersagt. Ausnahmen gelten unter anderem beim kontaktlosen Sport - immer unter Wahrung der gebotenen Distanz. All das gilt unverändert - losgelöst der vielen Ankündigungen weiterer Lockerungen im gewerblichen Bereich oder bei Kitabesuchen.

Bisher viel Disziplin

Bislang hat die Stadt Arnsberg eine disziplinierte Bürgerschaft im Umgang mit den Corona-Regeln vorgefunden. Dennoch hat die zuständige städtische Ordnungsbehörde bislang 99 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen das Kontaktverbot im Zuge der Corona-Pandemie eingeleitet.

Für jeden dieser Verstöße drohe eine Geldbuße von mindestens 200 Euro zuzüglich 28,50 Euro Verfahrenskosten. Die bisher erlassenen Bußgeldbescheide seien aber noch nicht rechtskräftig. „Die festgestellten Verstöße sind überschaubar und nach der Anzahl mit denen der Nachbarstädte Sundern, Meschede, Soest und Werl vergleichbar“, sagt Ulrich Betkerowitz, „Arnsbergs Bürgerinnen und Bürger sind sehr verantwortungsvoll unterwegs“. Einige Wenige müssen nun aber dennoch dafür zahlen, dass sie die bekannten Vorgaben zum Schutz vor einer Ausbreitung des Corvid 19-Virus nicht eingehalten haben.

Vier Verstöße von Gastronomen

Neben den Verstößen gegen das Kontaktverbot gibt es in Arnsberg bislang lediglich vier Verfahren gegen Gastronomen, die Ende März trotz der generellen Untersagung durch Bestimmungen des Landes NRW ihre Betriebe geöffnet hatten. Für diese Zuwiderhandlungen sieht der Bußgeldkatalog des Landes eine Geldbuße von jeweils 4000 Euro vor.