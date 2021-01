Das Ende einer langen Geschichte: Das neue Toilettenhäuschen am Arnsberg Bahnhof ist betriebsbereit.

Infrastruktur Arnsberg: Am Bahnhof sind wieder "Geschäfte" möglich

Arnsberg. Nach dem Wasserschaden im Bahnhof in 2013 steht ab sofort wieder eine öffentliche Toilette zur Verfügung.

Fast acht Jahre nach dem Wasserschaden im Arnsberger steht nun endlich wieder am Bahnhof eine öffentliche Toilette zur Verfügung. Und zwar im Außenbereich. Die Kosten belaufen sich auf 190.000 Euro.

Sie ist hygienisch, kompakt und steckt voller Technik: Die Firma „Hering“ aus dem Siegerland hat die High-Tech-Toilette ganz in der Nähe der Bushaltestellen aufgestellt. Hier soll sie auch ihren Hauptnutzen erfüllen: den BusfahrerInnen im Falle des Falles zur Verfügung stehen. Diese verfügen über einen Schlüssel, der ihnen in Pausen den Zugang zur Toilette ermöglicht.

Die Toiletten sind darüber hinaus auch mit dem genormten CBS-Schlüssel für Menschen mit Einschränkungen zu öffnen und können auch von BürgerInnen gegen eine Gebühr genutzt werden.

Toilettenhäuschen bietet auch klappbaren Wickeltisch

Das blaue Gebäude beinhaltet neben dem WC auch ein Pissoir sowie einen klappbaren Wickeltisch für Eltern mit kleinen Kindern. Die gesamte Einrichtung ist barrierefrei. RollstuhlfahrerInnen können mit einem so genannten CBS-Schlüssel die Toiletten benutzen. Dabei öffnet sich die Tür automatisch und schließt nach einer Wartezeit, um den Rollstuhl sicher im Toilettenraum bewegen zu können.

Für sämtliche Informationen und Hinweise rund um die Nutzung der Toiletten ist am Eingang u.a. die spezielle Braille-Schrift (Blindenschrift) angebracht worden. Die Ausstattung des Gebäudes ist für sehbehinderte Menschen bewusst kontraststark gewählt worden.

Barrierefreie Nutzung und mit einem Schalter für den Notfall

„Im Innern der Toilette sind alle genormten Größen für eine barrierefreie Nutzung eingehalten worden“, sagt Senem Ölcer, Projektleiterin von der Herstellerfirma „Hering“ aus Burbach/Siegerland. So sind am WC die entsprechenden abklappbaren Stützen für Rollifahrer angebracht, ebenso liegt das Waschbecken mit Wasser, Seifenspender und Trockner auf einer für Rollstühle gut nutzbaren Höhe.

Die Toilette ist zudem mit einem Notschalter ausgestattet, bei Stürzen ist der Schalter in unmittelbarer Höhe zum WC in Bodennähe erreichbar. Daraufhin wird ein Alarmton ausgelöst und die Tür entsperrt. Darüber hinaus gibt es ebenfalls eine automatische Türöffnungsfunktion: Bei Nutzern mit einem CBF-Schlüssel entsperrt sich die Tür nach 30 Minuten, bei allen anderen Nutzern nach 15 Minuten.

Mit aufwändiger Selbstreinigungsfunktion

Das neue Toilettengebäude am Bahnhof Arnsberg ist mit einer aufwändigen Selbstreinigungsfunktion ausgestattet. So findet nicht nur nach jedem Toilettengang eine vollautomatischen Reinigung der gesamten Sitzfläche des WC statt: Eingestellt werden kann auch eine automatische Bodenreinigung nach einer bestimmten Anzahl von Benutzungen, abhängig von Frequenz und Jahreszeit.

Dabei sprühen bodennahe Düsen mit hohem Druck Wasser, das dann über leicht schräg gezogenen Boden in eine Sammelrinne fließen kann. Während des kurzen Reinigungsvorgangs bleiben die Toiletten geschlossen, der Vorgang wird außen angezeigt.

Mit einer zusätzlichen regelmäßigen Grundreinigung des Gebäudes ist ein heimisches Reinigungsunternehmen beauftragt worden. „Damit können wir jetzt in angemessener Form dem vielfachen Wunsch der Bevölkerung nach einer öffentlichen Toilette am Bahnhof Arnsberg nachkommen“, freuen sich Dr. Birgitta Plass und Michaela Röbke von der Stadt Arnsberg.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 190.000 Euro

Die Gesamtkosten für das moderne Toilettengebäude belaufen sich auf 190.000 Euro, davon wurden 90 Prozent - also 171.000 Euro - vom Nahverkehrsverbund gefördert. Das nächste ähnliche Toiletten-Projekt der Stadt Arnsberg ist am Bahnhof Neheim-Hüsten in Planung.

Die Stadt Arnsberg erhebt für die normale Nutzung des Toilettengebäudes eine Gebühr von 50 Cent. Die Toiletten stehen ganzjährig zur Verfügung.