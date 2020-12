Arnsberg: Angebote der evangelischen Kirche zu Weihnachten

Arnsberg. Präsenz-Gottesdienste wird es in den evangelischen Kirchen zu Weihnachten und Silvester nicht geben, aber viele alternative Angebote.

In den evangelischen Kirchengemeinden wird es bis zum 10. Januar keine Präsenz-Gottesdienste geben. Es sind aber verschiedene alternative Angebote geplant, vom Online-Gottesdienst bis zur persönlichen stillen Andacht in der Kirche. Die Angebote im Überblick:

Evangelische Kirchengemeinde Arnsberg

Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche wird zu folgenden Zeiten geöffnet sein: Heiligabend 16 bis 19 Uhr; 1. Weihnachtstag 9.30 bis 10.30 Uhr; 2. Weihnachtstag 9.30 bis 10.30 Uhr; Silvester 18 bis 20 Uhr





Die Kirche wird mit Laternen und Lichtern geschmückt sein, weihnachtliche Musik wird zu hören sein. Predigten und Gebete werden ausliegen. Es gelten die Corona-Schutzbestimmungen und es dürfen sich maximal zehn Personen gleichzeitig in der Kirche aufhalten.

Weitere Angebote und Informationen gibt es unter www.evangelisch-in-arnsberg.de

Evangelische Kirchengemeinde Neheim

Einen "Gottesdienst to go" für Heiligabend erhalten alle evangelischen Haushalte in der Gemeinde. Ein digitaler Videogottesdienst für Heiligabend unter der Überschrift „Gottes Licht umstrahlte sie“ (Lk 2,9) mit David Krüger und Anthea Haacke, Vikarin, ist abrufbar unter www.evkn.de und einen weiteren digitalen Videogottesdienst für Heiligabend zum Krippenbild von Hugo van der Goes gestalten Pfarrer Dr. Udo Arnoldi, David Krüger und andere. Zum Jahreswechsel wird es in Neheim einen weiteren "Gottesdienst to go" geben.

Die Kirche als Ort der Stille und des Gebets mit Angeboten zum Mitnehmen ist zu diesen Zeiten geöffnet: Heiligabend 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr (Angebote zum Mitnehmen für Familien mit kleinen Kindern und für Erwachsene); 1. Weihnachtstag: 14.30 -16.30 Uhr; 2. Weihnachtstag: 14.30-16.30 Uhr; 27. Dezember: 14.30-16.30 Uhr; Silvester: 14.30-16.30 Uhr; Neujahr: 14.30-16.30 Uhr; 3. Januar: 14.30-16.30 Uhr und 10. Januar: 14.30-16.30 Uhr.

Wer ein seelsorgerliches oder persönliches Gespräch wünscht, kann sich an

Pfarrer Dr. Udo Arnoldi, Burgstr. 11, 02932-27272, udo.arnoldi@t-online.de, an Pfarrerin Gabriela Hirsch, 0170 5350224, gabriela.hirsch@gmx.de oder

an Gemeinde-Schwester Michaela Hollein, 0176 85628617, schmitte-home.@web.de wenden.

Evangelische Kirchengemeinde Hüsten

Die Gottesdienste können digital mitgefeiert werden unter https://huesten.ekvw.de/weihnachten-2020/

Die Kreuzkirche ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, sodass man die in der geschmückten Kirche aufgebaute Krippe besuchen und der Musik lauschen kann. Zudem können eine in der Kirche ausgelegte Weihnachtsandacht sowie weitere Impulse zum Weihnachtsfest mitgenommen werden.

Auch vor der Kreuzkirche steht ein Weihnachtsbaum. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, ihn (vielleicht mit selbst gebasteltem Schmuck?) weiter zu schmücken. Pfarrer Weiß und Pfarrerin Rüter sind weiterhin erreichbar.