Arnsberg: Angeklagter (21) schildert Messerstecherei im Club

Im Prozess um eine gefährliche Messerstecherei im Arnsberger Club „Herr Nilsson“ hat am zweiten Verhandlungstag der Angeklagte ausgesagt. Der 21-jährige Sunderner hatte über seinen Anwalt bereits zu Beginn des Prozesses einräumen lassen, dass er am frühen Morgen des 25. August drei Menschen mit einem Messer verletzt habe. Zwei Opfer wurden lebensgefährlich verletzt. Der Sunderner ist deshalb wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Jetzt schilderte er selbst, wie er den Samstag vor der Partynacht mit Freunden in Sundern verbracht hatte. Wie seit seinem 17. Lebensjahr üblich habe er auch in diesem Tag mehrere Joints geraucht. Bei einer Partie Bowling in Sundern seien zusätzlich Bier und Vodka geflossen. Am Abend habe sich eine Gruppe von Freunden auf den Weg zur Party im „Herr Nilsson“ gemacht. Es sei ein rauschender Abend gewesen, mit viel hochprozentigem Alkohol, so schildert es der Angeklagte vor dem Schwurgericht. „Wir haben getrunken, gefeiert und gelacht die ganze Zeit“, sagt er.

Irgendwann sei es ihm nicht mehr gut gegangen, sei der Alkohol zu viel geworden. Daraufhin habe ihn ein Freund – den Namen wollte der Angeklagte nicht nennen – auf der Toilette des Clubs eine Linie Kokain ziehen lassen. Dadurch sei er wieder wacher und aktiver geworden, habe das Verlangen nach wiederum mehr Alkohol gehabt und weiter getrunken.

Lebensgefährliche Verletzungen

In diesem Zustand, erklärte der Angeklagte, habe er in der Nacht eine Schlägerei auf der Tanzfläche bemerkt. Er habe keinen der Beteiligten gekannt, die Auseinandersetzung sei ihm aber brutal und „unfair“ vorgekommen. Deshalb habe er einschreiten und dem Angreifer „eine reinhauen“ wollen, damit der zu Boden gehe. Bei den Schlägen hatte er allerdings ein Messer in der Hand und verletzte den Zeugen A. an der linken Halsseite. „Ich wollte ihn ja nicht abstechen“, so der Angeklagte. Das Messer habe er zur Selbstverteidigung gezogen, aber eigentlich nur Fäuste verteilen wollen.

Nach den Stichen auf den Neheimer A., dessen lebensbedrohliche Wunde er selbst in der Nacht gar nicht wahrgenommen habe, seien mehrere Freunde von A. auf ihn zugegangen, sagt der Angeklagte. Im weiteren Verlauf der Schlägerei habe er den Fotografen des Abends aus Versehen mit dem Messer verletzt. Den Zeugen M. hingegen habe er anschließend absichtlich mit dem Messer verletzt, weil er sich bedroht gefühlt habe. Ihm stach er mehrfach von hinten in die Schulter – eine ebenfalls lebensbedrohliche Lungenverletzung war die Folge.

Der Angeklagte flüchtete aus dem Club, traf seine Freunde wieder und fuhr mit ihnen im Taxi zurück nach Sundern. „Ich habe gezittert und hatte Angst“, so der 21-Jährige. Er habe befürchtet, dass M. an seiner Verletzung sterben könnte. Die Tatwaffe habe er auf dem Heimweg in einen Busch geworfen.

Bei der Polizei stellte sich der Sunderner erst, als er im Internet las, dass nach ihm gefahndet wurde. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Warum er damals überhaupt ein Messer mit in den Club genommen hatte, das konnte der Angeklagte auf Nachfrage nicht genau erklären: „Vielleicht zu meiner eigenen Sicherheit.“ Er habe jedenfalls nicht den Vorsatz gehabt, jemanden zu verletzen.

Freunde berichten von Hochprozentigem

Drei seiner Freunde, die damals mit ihm im „Herr Nilsson“ gefeiert hatten und sowohl hin als auch zurück ein Taxi mit ihm geteilt hatten, wollen von dem Messer nichts gewusst haben. Alle drei sagte aus, der Angeklagte sei ein langjähriger Freund und bisher nicht durch Aggressionen aufgefallen.

Sie alle bestätigten auch den Marihuana-Konsum sowie den gemeinsamen Konsum großer Mengen hochprozentigen Alkohols. Im Gegensatz dazu hatten die Verletzten, ihre Begleitungen und ein Türsteher am ersten Verhandlungstag ausgesagt, der Sunderner habe nicht in ungewöhnlichem Maße betrunken auf sie gewirkt.

Die Frage nach Trinkmengen, Drogenkonsum und Schuldfähigkeit des Angeklagten wird im Landgericht auch an den folgenden Prozesstagen eine zentrale Rolle spielen. Ein medizinischer Gutachter wurde dazu ebenfalls eingeschaltet.