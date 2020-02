Arnsberg: Anne Deimel verlässt Grundschule Bergheim

Nach über 16 Jahren an der St. Josef-Schule Bergheim verließ Schulleiterin Anne Deimel (53) die tägliche Arbeit an der Grundschule vor Ort. Sie widmet sich nun hauptamtlich ihren Personalratsaufgaben auf Bezirksregierungs- und Landesebe und ist weiterhin ehrenamtlich als stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bildung und Erziehung (VBE) tätig. Als „Schulleiterin ohne Schule“ wurde die 53-jährige Pädagogin für ihre Personalratsarbeit freigestellt und bezog bereits ihr Büro in Arnsberg.

Bewegender Moment

Ein bewegender Moment für die Bergheimerin. „Kinder, Kollegen und alle, die zusammen die Schule ausgemacht haben, werden mir sehr fehlen“, sagt sie auf Nachfrage unserer Zeitung. Am vergangenen Freitag organisierte das Kollegium eine Verabschiedung. „Das hat mich sehr berührt!“, sagt Anne Deimel. Von vielen Seiten habe sie sehr viel Wertschätzung für ihre jahrelange Arbeit erhalten.

Fokussieren auf die Arbeit

Diese Anerkennung ist Anne Deimel nun auch bei ihren neuen Aufgaben eine Verpflichtung. „Ich kann mich jetzt mehr fokussieren und an anderer Stelle für die Schulen arbeiten“, erzählt sie. Als Personalrat werde sie „in Düsseldorf gehört“. Ihr Anliegen sei und bleibe es, dass „wir die Bildung noch mehr in den Fokus der Gesellschaft rücken“. Es brauche ein neues Bild der Bildung mit entsprechender Bereitstellung von mehr Ressourcen. „Das alles muss aber immer vom Kind aus gesehen werden“, sagt die langjährige Bergheimer Schulleiterin.

Nahe an den Entscheidern

Als Stellvertretende Vorsitzende des Bezirks-Personalrates für Lehrkräfte an Grundschulen des Regierungsbezirkes Arnsberg und als entsprechender Hauptpersonalrat am Ministerium in Düsseldorf sitzt sie noch näher an den Entscheidern. Gekoppelt mit ihrem Ehrenamt im VBE-Landesvorstand wird Anne Deimel so weiter ihre Meinung und ihre Ideen in die Entwicklung des Bildungssystems einbringen. „Die Aufgaben sind so komplex, dass sie eine volle Wochenarbeitszeit einnehmen“, sagt sie.

27 Jahre lang hat Anne Deimel aktiv in der Schule ihren Dienst geleistet. „Und ich habe es immer gerne gemacht“, sagt sie. Deshalb ist ihr auch wichtig, dass sie den ganz engen Draht zur Schulbasis hält.