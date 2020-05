Arnsberg: Arno Mester setzt auf die Schönheit von Sprache

Der Arnsberger Betonkünstler Arno Mester schafft mit seinen Händen meist Schwergewichtiges. Er hat es aber auch mit der zarten Leichtigkeit der Sprache – mit Gedichten.

Die verfasst der Schöngeist zwar nicht selbst, sondern entnimmt sie dem Kulturteil unserer Zeitung und pinnt sie - in eingeschweißter Form - an ausgesuchten Stellen an Baume. Um anderen Menschen überraschend eine kleine Freude zu bereiten, um sie zum Innehalten zu bewegen, um ihnen in einer Zeit der Wortverstümmelung den Wert von Sprache zu vermitteln.

Die Liebe zur Poesie wird Arno Mester schon früh in die Wiege gelegt

So kennt man ihn: Arno Mester mit einer von ihm gefertigten Betonskulptur in seiner Werkstatt am Uentroper Damberg. Foto: Ted Jones

Nur eine Marotte? Nein, bei Weitem nicht. Denn die Liebe zur Poesie wird Arno Mester, aufgewachsen in einer Großfamilie im kleinen Nichtinghausen bei Eslohe, schon früh in die Wiege gelegt. Eine Liebe, die ihn bis auf eine kleine Spanne in den bewegten 60er und 70er Jahren nie verlassen hat.

Doch wie kommt ein kleiner Junge dazu, sich mit Gedichten zu befassen? Das wiederum ist eine lange Geschichte. Und Arno Mester weiß, sie zu erzählen. Von Anfang an:

Gedichte als Lebensretter

Seine von Lyrik begeisterte Mutter, so der in Rumbeck lebende Künstler, wird nach dem Krieg als junge Frau aus ihrer schlesischen Heimat vertrieben. Plötzlich in einem Viehwaggon mit anderen ahnungslosen Menschen zusammengepfercht, weiß die verängstigte Frau nicht, wo die „Reise“ enden wird.

„Das einzige, was sie diese Situation ertragen ließ, waren Gedichte, die sie während der gesamten Fahrt im dunklen, mit Menschen überfüllten Waggon rezitierte. ,Die Gedichte haben mich am Leben gehalten,‘ hat sie uns Kindern später immer wieder gesagt.“

Die Mutter vermittelt den richtigen Zugang zur Lyrik

Und nun kommt Arno Mester ins Spiel. Damals ein typischer kleiner sauerländischer Rabauke, dem Gedichte schnurzegal sind, gibt es doch viele andere Abenteuer zu bestehen. Doch damals, erinnert sich der heute 71-Jährige, müssen „wir 50 Kinder in der einklassigen Volksschule Gedichte ohne Ende lernen. So etwas ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar.“

Anfangs ist der kleine Arno schwer genervt – wie die vielen Schulkollegen – und leiert die von den Dichterinnen und Dichtern mit bedacht aneinandergereihten Worte lieblos herunter. Bis seine Mutter eingreift. Diese hört ihrem Sohnemann nicht nur die auswendig zu lernenden Gedichte ab, sondern bringt ihm auch bei, Gedichte durch Betonung zu strukturieren und damit ihren Sinn herauszukristallisieren.

Von den Mitschülern verlacht, vom Volksschullehrer ein motivierendes Lob

Eine der von Arno Mester geschaffenen Unterwasser-Skulpturen, die sich auf dem Grund eines Sees im thüringischen Nordhausen befinden. Foto: Privat

So gestärkt, trägt Schüler Arno schließlich - durch die entsprechende Betonung fein strukturiert - im Unterricht die Ballade „Nis Randers“ von Otto Ernst vor. Mit gemischtem „Erfolg“:

Von seinen Mitschülern ob des ungewöhnlichen Rezitierens verlacht, vom Lehrer dagegen hoch gelobt. „Das Lob hat mich natürlich sehr motiviert, und seit dieser Zeit begleitet mich die Lyrik durch mein Leben.“

Nur in der 60er und 70er Jahren, da lässt das Interesse daran etwas nach. „Da waren erst mal die Beatles und die Rolling Stones wichtiger“. Die Beatles sind längst Geschichte, die Stones kurz davor. Die Lyrik aber ist geblieben.

Gedichte aus der Zeitung ausgeschnitten

Der erwachsene Arno Mester schneidet seit langen Jahren die Gedichte aus unserer Zeitung aus und sammelt. Dabei lässt er sich auch nicht vom Einwand seiner Ehefrau Petra Kaiser beeindrucken, als diese vorsichtig mahnt: „Was willst du denn damit?“

Das aber weiß der Künstler schließlich ganz genau: anderen eine Freude machen. Beim Joggen und bei Spaziergängen – selbst im Urlaub – heftet er die kleinen, in Plastikfolien eingeschweißten Gedichte an besonders schönen Stellen, „die zum Sinnieren einladen“, an Baume. Arno Mester hinterlässt so ganz besondere Spuren.

„Ich habe zwar manchmal wegen des Plastiks ein schlechtes Gewissen, aber letztlich überwiegt bei mir der Wunsch, Menschen eine Freude zu bereiten. Denn mir tut – dank Volksschule und meiner Mutter – die Lyrik schon immer gut. Und das wünsche ich mir auch für andere.“

Arno Mester: „Die Sprache verändert sich, aber leider zum Nachteil“

In Arno Mesters Werkstatt entstanden nach einer Idee von Ex-KLAKAG-Kanzler Hans Rath (†) in einer Gemeinschaftsaktion Arnsberger Kantenköppe. Foto: Ted Jones

Zugleich verfolgt der bundesweit bekannte Künstler noch ein weiteres Ziel: durch das so geweckte Interesse an Lyrik das Bewusstsein für korrekt angewandte Sprache schärfen.

„Denn unsere Sprache verändert sich. Aber leider eher zum Nachteil, teilweise verkommt sie sogar. Und das ist schade, weil Sprache sehr wichtig ist.“

Ursache dafür, findet Mester, sind Abkürzungswahn und der in sozialen Medien und anderen Chaträumen reduzierte Sprachgebrauch. „Das gilt besonders für die jüngere Generation.“

Das Schöne ist: Mesters ungewöhnliche Aktion stößt auf Resonanz. So hat der 71-Jährige beispielsweise am Rumbecker „Wurzelpfad“ das Gedicht „Welke Rose“ von Nikolaus Lenau aufgehängt.

Schon wenig später dann findet sich dort ein am Fuß des Baumes abgelegter welker Rosenstrauß. Die Botschaft ist angekommen. „Das ist schön und hat mich sehr berührt.“ Wohl nicht nur Arno Mester.

Für Arno Mester ist Lyrik Lebenshilfe und „hält uns jung“

Lyrik ist für den Künstler Arno Mester aber auch Lebenshilfe. „Denn wenn es mir einmal nicht so gut geht, dann greife ich zu einem Gedichtband, weil uns Gedichte einen Spiegel vorhalten. Und ganz nebenbei: Lyrik hält uns jung.“

Und warum nutzt er die Gedichte unserer Zeitung? „Weil sie sehr gut aus allen Epochen ausgewählt und vom Inhalt sehr vielfältig sind. Sie geben der aufmerksamen Leserin, dem aufmerksamen Leser etwas Bleibendes mit, wenn er sich darauf einlässt.“ Das eben auch in Gottes freier Natur.