Arnsberg: Auch die Neue Arbeit leidet unter Corona-Pandemie

Arnsberg Zieht sich der Lockdown bis in den März hinein, könnte es nach Einschätzung von Geschäftsführerin Birgit Kroh kritisch werden.

Corona – und kein Ende. Auch die „Neue Arbeit Arnsberg“ (NAA) leidet unter der Situation. Und sollte der Lockdown noch in den März oder darüber hinaus verlängert werden, befürchtet NAA-Geschäftsführerin Birgit Kroh Böses: „Dann ist die Schallgrenze für das Überleben nämlich endgültig erreicht.“

Denn die Lage, sagt Kroh, sei schlichtweg sehr bescheiden. „Und das Schlimmste ist, dass auch unser Sozialkaufhaus ,Der andere Laden' geschlossen ist. Und damit fallen jegliche Einnahmen weg.“

Doch ein Ausweichen auf Online-Verkauf sei für die "Neue Arbeit" absolut keine Option, weil man dafür zwei bis drei Personen mit entsprechenden Kenntnissen benötige, um ein solches Angebot am Leben zu halten. „Das ist für uns schon allein aus finanziellen Gründen nicht hinzubekommen."

Birgit Kroh: Die Schließung des Sozialkaufhauses trifft auch die Kunden hart

Man könne zwar Kursteilnehmer derzeit noch im Sozialkaufhaus an der Hüstener Marktstraße mit Arbeiten beschäftigen, "die im laufenden Betrieb nicht erledigt werden konnten, aber Ende Januar ist damit Schluss, dann müssen wir sie nach Hause schicken.“ Und die sieben Stammkräfte müssten dann – wie bereits im Verlauf des ersten Lockdowns – in Kurzarbeit gehen.

Die Schließung des Sozialkaufhauses treffe jedoch auch die Kunden hart. „Dies haben wir schon im ersten Lockdown aus den vielen Rückmeldungen erfahren. Und auch jetzt jammern die Kundinnen und Kunden schon.“ Damit sei das Bedauern auf allen Seiten: „Bei uns, unseren Kunden und den Menschen, die uns die Waren zur Verfügung stellen. Ihnen allen gilt der Dank, dass sie uns dennoch die Treue halten."

"Die Beteiligung an unseren ökologischen Projekten ist nur schwach"

Ähnlich sei die Lage in der Abteilung „Ökologische Gestaltung“ an der Arnsberger Ruhrstraße, die sich in der Vergangenheit immer wieder in wichtigen ökologischen Maßnahmen wie der Ruhrrenaturierung eingebracht hatte. „Aber derzeit,“ sagt die NAA-Geschäftsführerin, „ist die Beteiligung an unseren Öko-Projekten nur schwach.“

Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden ihre Abwesenheit mit Problemen bei der Kinderbetreuung oder der Zugehörigkeit zu einer gesundheitlichen Risikogruppe begründen. „Dabei gibt es auch für diese Personen eine Notbetreuung, obwohl sie nicht systemrelevant sind.“

Viele bislang selbstverständliche Aufgaben für die "Neue Arbeit Arnsberg" fallen weg

Doch nicht nur die schwache Beteiligung sei ein Problem. So entfielen einige geplante und fest im Jahreskalender verankerte Aufgaben wie das Binden der Schanzen für das Arnsberger Osterfeuer.

„Denn wir haben hier noch 3000 Schanzen aus dem vergangenen Jahr, weil aufgrund der Corona-Pandemie das Osterfeier 2020 abgesagt werden musste.“ Aber auch andere von der Neuen Arbeit übernommene Selbstverständlichkeiten wie das Säubern des Schlossbergs von Unrat seien so aktuell nicht möglich.

Wichtig: Die sozialpädagogische Betreuung der Neuen Arbeit läuft weiter

Gut und wichtig sei aber, erklärt Birgit Kroh, dass die sozialpädagogische Betreuung der NAA weiterlaufe. „Denn die Probleme der von uns Betreuten reißen ja durch Corona nicht ab. Im Gegenteil, manche werde sogar noch größer. Wie Probleme mit unbezahlten Rechnungen, dem Jugendamt oder der Kinderbetreuung. „Außerdem sind viele froh über diese Gespräche, weil es im Moment ihre einzigen Kontakte sind.“

Dennoch lasse man sich bei der Neuen Arbeit nicht entmutigen. „Wir versuchen, alles herauszuholen, was nur geht.“ So habe man auch in allen Eichrichtungen konsequent die angeordneten Corona-Hygieneregelungen umgesetzt. „Doch das nutzt uns jetzt in der Schließungszeit auch nicht mehr.“

Birgit Kroh: "Wir fühlen uns von der großen Politik allein gelassen"

Unter dem Strich, fasst Kroh zusammen, „fühlen wir uns schon von der großen Politik im allein gelassen.“ Was jedoch keinesfalls für den zuständigen Hochsauerlandkreis und das Jobcenter gelte. „Aber irgendwie sieht es so aus, als würden wir ganz am Ende der Reihe stehen.“

Und wie schätzt Birgit Kroh die nahe Zukunft der Neuen Arbeit ein? „Geht der Lockdown in den März hinein oder darüber hinaus, ist die Schallgrenze für das Überleben erreicht. Das gilt gleichermaßen für alle drei Standorte – unsere Werkstatt in Neheim, unser Sozialkaufhaus in Hüsten sowie die ,Ökologische Gestaltung‘ und die Ruhrtalradweg Ranger in Arnsberg. Das kann man sich leicht ausrechnen.“

Appell: Hygieneregeln einhalten, um wieder annähernd normale Verhältnisse zu bekommen

Deshalb, fordert die Geschäftsführerin, sollten alle Menschen die Hygieneregeln einhalten, damit „wir möglichst schnell wieder annähernd normale Verhältnisse bekommen“.

