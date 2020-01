Arnsberg: Ausbildungsplatzbotschafter wichtig für Handwerk

Möglichkeiten, das heimische Handwerk kennen zu lernen, gibt es einige.

Zwischen Girls- und Boys-Day oder einem Praktikum sind die Ausbildungsbotschafter der Handwerkskammer Südwestfalen eine wichtige Stütze. Sie bringen die Ausbildungsoptionen im Handwerk in die Schulen und erzählen dort von ihren persönlichen Erfahrungen. Insgesamt 24 Ausbildungsbotschaftern und ihren Betrieben wurde deshalb jetzt im Rahmen eines Festakts im Berufsbildungszentrum (bbz) mit einer Urkunde gedankt.

Die Anwesenheit von Frauen wirkt sich positiv in den Betrieben aus

In einer Talkrunde zur Verleihung der Urkunden sprach Verena Kurth, Leiterin des Teams Fachkräftesicherung, mit einem der beteiligten Betriebe zum Thema „klischeefreie Berufsorientierung“. Georg Harnischmacher (Fa. Walter Schneider GmbH & Co. KG) bestätigte, dass dabei vor allem die Anwesenheit von Frauen sich positiv in den Betrieben auswirken könne. „Frauen verändern das Klima in den Betrieben“.

Die „Mobile Schülerwerkstatt“ bringt Praxis in die Klassen

Auch wenn es für die Ausbildungsbetriebe oftmals ein kleine Herausforderung bedeute, die Sozialräume und Toiletten anzupassen: Die körperlichen Belastungen für Frauen zum Beispiel bei Kfz-Mechatronikern seien sicher nicht so hoch wie in der Pflege. Er könne, so Harnischmacher, nur an alle Betriebe appellieren, sich verstärkt um Frauen zu bemühen.

Ein weiteres Projekt, den Schülern das Handwerk näher zu bringen, ist die „Mobile Schülerwerkstatt“. Für den Ausbildungsplatzbotschafter Gilbert Hecking, (Azubi bei Vogel Fahrzeugbau Hüsten), hat das Projekt einen großen Vorteil: „Damit wird von allem Praxis in die Klassen gebracht“. Denn nur Vorträge allein führten aus eigener Erfahrung schnell zu Langweile.

„Es gibt bereits einen Stamm von Betrieben, die junge Botschafter anbieten“

Die Ausbildungsplatzbotschafter mit den Vertretern ihrer Betriebe: Gilbert Hecking und Christian Vogel, Anna-Mari Scarfarti und Lara Quaschny, David Käuffer und Christian Wirth, Marcel Mies sowie Franziska Spiekermann und Yvonne Deiß. Foto: Frank Albrecht

Bianca Weickardt ist seit 25 Jahren bei der Handwerkskammer Südwestfalen, seit vier Jahren hat sie die Ausbildungsplatzbotschafter zu ihrem Thema gemacht.

„Es gibt bereits einen Stamm von Betrieben, von denen die jungen Botschafter angeboten werden.“

Auch die Gymnasien werden nicht vergessen

Noch vor vier Jahren habe sie in den Betrieben richtig Werbung für das Projekt machen müssen, heute werde sie bereits aus Eigeninteresse von vielen Betrieben unterstützt.

Dabei bleibe es auch Ziel, keine Schulform auszulassen. Sehr gerne sei sie daher in den Gymnasien zu Gast. Sie kenne aber die Schwierigkeiten. Eine sei, dass Schulen eine Vielzahl von Informationsangeboten bekommen.

Die Authentizität der Ausbildungsplatzbotschafter kommt in den Schulen gut an

„Die Rückmeldung zum Projekt Ausbildungsbotschafter aus den Betrieben ist positiv“, hat auch Verena Kurth, Leiterin des Teams Fachkräftesicherung erfahren. Innerhalb des Netzwerkes sei es wichtig, die Herausforderung gemeinsam anzugehen.

Ein großes Kompliment müsse sie den beteiligten Betrieben machen, die die Arbeitszeit ihrer Azubis kostenlos in den Dienst der gemeinsamen Sache stellen würden.

Die Ausbildungsplatzbotschafter selbst müssen vor allem nur eine Qualität mitbringen: authentisch sein. „Das kommt am besten in den Schulen an“, weiß Bianca Weickardt.

Das Engagement ist auch eine „super Möglichkeit für die Azubis, sich zu entwickeln“

Fahrzeugbauer Christian Vogel aus Hüsten hat die Urkunde zusammen mit seinem Botschafter Gilbert Hecking angenommen. Er lernt in dem heimischen Betrieb „Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker“ schon im dritten Lehrjahr. „Ausbildungsplatzbotschafter zu sein, ist auch eine super Möglichkeit für die Azubis, sich zu entwickeln“, sagt Vogel.

Wenn es passt, gelte es die herausfordernde Aufgabe zu unterstützen. Schließlich, so Vogel, sei der Auftritt vor den Schülerinnen und Schülern ja auch immer eine Werbung für den eigenen Nachwuchs.

Der Erfolg des Projektes ist spürbar

Schon seit vier Jahren stellt die Fa. Fahrzeugbau Vogel aus Hüsten jährlich Ausbildungsplatzbotschafter und gehört damit zu den frühen Unterstützern des Projektes. Und der Erfolg sei bereits spürbar. „Für das Ausbildungsjahr 2020 haben wir deutlich mehr Bewerbungen bekommen“, sagt Christian Vogel.

Zudem sehe er als Ausbildungsbetrieb auch die gesamt-gesellschaftliche Verantwortung, mit für den Nachwuchs im Handwerk zu sorgen. Gilbert Hecking fühlt sich gut aufgehoben und sicher: „Das ist ein Handwerk, das nicht so einfach durch Roboter zu ersetzten ist!“