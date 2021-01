Arnsberg: Ausgeprägter Kellerbrand ist schnell gelöscht

Die Einsatzkräfte bereiten sich darauf vor, unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vorzurücken.

Mehrere Einsatztrupps waren unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vorgerückt.

Arnsberg. Zu einem ausgeprägten Kellerbrand ausrücken musste die per Sirenen alarmierte Arnsberger Feuerwehr am Mittwoch um 13.14 Uhr. Ausgebrochen war das Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Obereimer.

Die Wehrkräfte hatten die Situation jedoch schnell unter Kontrolle und den Brand entsprechend zügig gelöscht. Dabei waren mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz in dem großen Gebäude unterwegs. Von verletzten Personen ist bislang nichts bekannt.

Derzeit wird das gesamte Haus von den Einsatzkräften mit Hochleistungslüftern belüftet.