Arnsberg: Ausschusssitzungen nur wenn zwingend notwendig

Corona regiert auch in die Sitzungsläufe der Arnsberger Kommunalpolitik hinein.

Arnsberg Nach Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden passt die Stadt die Sitzungsläufe der Corona-Schutzverordnung an.

Wegen der seit Montag, 11. Januar, geltenden Corona-Schutzverordnung in NRW muss die Stadt Arnsberg die Sitzungsläufe der politischen Gremien ändern und terminlich anpassen. Danach sind Sitzungen von politischen Gremien aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nur zulässig, wenn sie nicht auf einen Zeitraum nach dem 31.Januar 2021 verlegt werden können. Davon betroffen ist der aktuelle Sitzungslauf auch in der Stadt Arnsberg.

Über die neuen Voraussetzungen der Corona-Schutzverordnung hat jetzt bereits eine Abstimmung mit den Vorsitzenden der Fraktionen im Rat der Stadt Arnsberg statt gefunden.

Demnach werden alle für Januar geplanten Sitzungen der Bezirksausschüsse abgesagt - mit Ausnahme der Bezirksausschüsse Arnsberg, Müschede und Wennigloh. In diesen drei genannten Ausschüssen beziehungsweise Sitzungen soll das Thema „Windkraft“ ausschließlich als tatsächlicher Grund für die Durchführung der Sitzungen erörtert werden, da dies kommunalpolitisch von besonderer Bedeutung ist.

Eine Teilnahme von Bürgern ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich

Die Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern an den öffentlichen Sitzungen bleibt auch weiterhin möglich, muss aber aus Gründen des Gesundheitsschutzes nach den räumlichen Möglichkeiten unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzverordnung begrenzt und Zugänge geregelt werden, um die notwendigen Abstände und Vorschriften einhalten zu können.

Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an a.gerhards@arnsberg.de ist daher zwingend erforderlich. Die Stadt bittet für diese notwendigen Maßnahmen um Verständnis und auch dafür, dass eventuell nicht alle interessierten Bürgerinnen und Bürger an den jeweiligen Sitzungen teilnehmen können.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++