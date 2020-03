Arnsberg: Auto besprüht, an anderen Wagen Spiegel abgetreten

Arnsberg. Mutwillige Sachbeschädigungen an Pkw gab es in Alt-Arnsberg am Brückenplatz, Ringlebstraße und Promenade.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an den Straßen „Brückenplatz“, „Ringlebstraße“ und „Promenade“ insgesamt vier Autos beschädigt. In allen Fällen wurden die Außenspiegel der Autos abgetreten. Im Zeitraum zwischen Mittwoch 8 und 17 Uhr haben Unbekannte ein Garagentor und ein Auto in der Straße „Erlenbruch“ mit Graffiti besprüht. Außerdem wurde ein Auto in der Straße „Hirschbergteich“ ebenfalls durch Graffiti beschädigt.

Hinweise richten Zeugen an die Polizeiwache in Arnsberg unter .