Arnsberg: Bäume abgebrochen an der Ehmsenstraße

In einem bösen Akt von Vandalismus wurden kurz vor dem 1. Mai, wahrscheinlich in der Nacht vom 29. auf den 30. April, in einem von VHS und dem Zentrum für Schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) genutzten Zugangs- und Innenhofbereich an der Ehmsenstraße 7 fünf schlanke Bäume abgebrochen und entwendet.

Baum im Nachbargarten

Ein Baum fand sich direkt im benachbarten Garten wieder, offenbar war er zu schwer oder groß. „Ob da ein paar Personen einen Maibaum suchten“, fragen sich die Verantwortlichen beim ZfsL. Dort hat man die Polizei informiert. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas zum Verbleib der anderen Bäume sagen können. Hinweise bei der Polizeiwache Arnsberg unter 02932/90200.