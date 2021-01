Arnsberg: Bauernhofkindergarten startet am 1. August 2021

Das Bauernhofkindergarten-Projekt auf dem Tiggeshof in Ainkhausen startet am 1. August 2021. Kinder können ab sofort angemeldet werden.

Arnsberg-Ainkhausen. Was lange währt wird endlich gut - das gilt nun auch für das Bauernhofkindergarten-Projekt auf dem Tiggeshof (wir berichteten). Obwohl - gut war das Konzept von Anfang an, aber bis zur Umsetzung mussten zahlreiche Hürden genommen werden... Nun liegt die (vorläufige) Betriebserlaubnis vor - und im Anmeldeportal der Stadt Arnsberg ist der Kindergarten bereits freigeschaltet. Das bedeutet: Ab sofort können Eltern ihre Sprösslinge online anmelden

Eröffnet wird die neue Kita am 1. August 2021 - und: "Die ersten Kinder stehen schon auf unserer Liste", freut sich Ursula Tigges, die gemeinsam mit ihrer Tochter Mariekatrin seit dem Frühjahr 2019 für die Verwirklichung der Idee kämpft. Als Träger holte Familie Tigges die "Kita NATURA eG" ins Boot. Gemeinsam mit dem Jugendamt der Stadt Arnsberg wurde lange und hart daran gearbeitet, die Betriebserlaubnis beim Landesjugendamt zu erwirken - nun ist sie da!

Direkt auf dem Hof angesiedelt

Was erwartet die "Jungbäuerinnen und Jungbauern" ab August? Der neue Kindergarten wird mitten auf dem Hof angesiedelt: auf einer großen Wiese gegenüber des Kuhstalls. "Die Kinder werden ein fester Bestandteil unseres Bauernhoflebens und -arbeitens sein", berichtet Ulla Tigges. "Mittendrin statt nur dabei" lautet das Motto. Dabei stehe der tägliche und intensive Kontakt mit Natur, Tieren und vielem mehr auf einem Bauernhof ganz oben auf der Prioritätenliste. "Auf diese Weise lernen die Kinder ganz von selbst essenzielle Zusammenhänge und Kompetenzen", so die vielseitige Landwirtin weiter.

Zum drei- bis vierköpfigen Team der Erzieherinnen, das der Träger derzeit zusammenstellt, gehört auch Mariekatrin Tigges. Sie hat einen Bachelor für soziale Arbeit, kümmert sich auf dem Tiggeshof bereits um die Gestaltung und Betreuung der Ferienprogramme und Landkinder-Angebote.

Viel Zeit an der frischen Luft

Arbeiten will der Kindergarten mit einem naturpädagogischem Konzept, dessen Schwerpunkt vorsieht, dass die Kinder den ganzen Tag draußen, an der frischen Luft verbringen. Ein zeitgemäßer Ansatz während, aber auch nach der Corona-Pandemie. Als Rückzugsort ist ein Bauwagen in Planung, der entsprechend umgebaut und ausgerüstet wird.



Der Tiggeshof-Bauernhofkindergarten startet mit einer Gruppe von 20 Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren, die

montags bis freitags - jeweils von 7.30 bis 14.30 Uhr - betreut werden. Neugierig, aber noch unentschlossen? Kein Problem:

"Sehr gerne zeigen wir interessierten Eltern und Kindern unseren Bauernhof - und wie sich der Kindergarten dort 'einfügen' wird", bietet Familie Tigges an - bittet aber auf jeden Fall um vorherige Terminabsprache, telefonisch: 02935-4996.

Mehr Nachrichten aus Arnsberg liefert unser kostenloser Newsletter - hier anmelden.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++