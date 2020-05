Arnsberg: Bettermann investiert in das „Ju 52“

Voßwinkel. Der Mendener Unternehmer Ulrich Bettermann führt Flughafen-Gastronomie „JU 52“ am Flugplatz Arnsberg-Menden in Eigenregie weiter und investiert.

„Koch und Service-Kräfte für Restaurant gesucht“ – Eine solche aktuelle Stellenanzeige ist in Zeiten der Corona-Krise mehr als ungewöhnlich. Doch für das Hotel und Restaurant „JU 52“ am Flugplatz Arnsberg–Menden (FAM) in Voßwinkel sucht der Unternehmer Ulrich Bettermann gerade genau diese Mitarbeiter.

150.000 Euro Investition

Nachdem der bisherige Pächter Bernd Angenendt den gastronomischen Betrieb zum Monatswechsel April/Mai verlassen hat, will Bettermann diesen in Eigenregie fortführen. Künftig allerdings als Filialbetrieb des Mendener Restaurants „Le Marron“, das sich ebenfalls in seinem Besitz befindet. Und Bettermann sucht nicht nur Personal für das kleine aber feine Restaurant „JU 52“, sondern investiert sogar trotz Krisenzeit rund 150.000 Euro in den Ausbau der beliebten Außengastronomie des Verkehrslandeplatzes in Voßwinkel am nördlichen Rande des Sauerlandes.

​Ulrich Bettermann. Foto: Andreas Dunker

Außengastronomie aufwerten

Neben einer neuen Pflasterung der 7x30 Meter großen Terrasse mit edlen Granitplatten plant der Mendener Unternehmer auch eine Verglasung etwa eines Drittels des Bereiches. So soll es sowohl zur Start-und-Lande-Bahn als auch zum Vorfeld einen Windschutz geben. Eine Überdachung sorgt hier außerdem für Regen- und Sonnenschutz. So können die Gäste des „JU 52“ künftig trotz Hitze oder einiger Regentropfen den Blick auf startende und landende Flugzeuge genießen.