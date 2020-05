Arnsberg: Bezahlbarer Wohnraum ist Thema im SPD-Wahlkampf

Der SPD-Stadtverband Arnsberg hat am Wochenende seine Mannschaft für die Kommunalwahlen am 13. September bestimmt. Ursprünglich war die Nominierung für den 16. März geplant, hatte aber wegen der Corona-Krise abgesagt werden müssen. Dafür hinterließ die SPD mit ihren 36 anwesenden Delegierten auf der Stadtwahlkonferenz in der Schützenhalle Bruchhausen ein harmonisches Bild, bei dem alle Bewerberinnen und Bewerber ohne Kampfabstimmung auf der Reserveliste sich auf den in diesem Jahr durch Corona veränderten Wahlkampf vorbereiten können.

Themen: Kinder und Jugendliche / Sauberkeit und Sicherheit / Bezahlbarer Wohnraum

Zu den eigentlichen Themen, die im Vorfeld der Kommunalwahl verstärkt von der SPD in den Vordergrund gerückt werden sollten, zählte der Stadtverbandsvorsitzende vor allem Kinder und Jugendliche, Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt sowie die Schaffung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums in Arnsberg. „Konkret geht es um Verkehr und die gefahrenen Geschwindigkeiten oder Angsträume in der Stadt“, erklärte Breuner den Anwesenden. Einige Themen sei die SPD-Fraktion in den vergangenen Wochen bereits angegangen. Und auch künftig wolle man die wichtigen Themen umfassend mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. „Nur gemeinsam sind wir Arnsberg“, rief Breuer aus.

Keine Kampfabstimmungen

Neben den insgesamt 46 Bewerbern für den Rat der Stadt (mit Direkt- und persönlichen Ersatzkandidaten) wurden auch die 41 Kandidatinnen und Kandidaten auf der so genannten Reserveliste ohne Widersprüche gewählt. Auf Platz eins bestätigten die Genossen dabei Andreas Posta aus dem SPD-Ortsverein Hüsten. Die Plätze zwei und drei haben Margit Hieronymus und Tim Breuner inne. Insgesamt gab es für alle Kandidaten durchweg gute Ergebnisse, von denen keines unter 33 Ja-Stimmen (bei der Reserveliste) lag.

Allein der Anteil von Frauen für die zu vergebenden politischen Ämter fiel gering aus: Bei den Direktkandidaten für den Rat nominierte der Stadtverband drei Frauen, auf der Reserveliste immerhin sieben. „Wir arbeiten daran, den Anteil der Frauen mit Interesse an der Lokalpolitik sukzessive zu erhöhen“, sagte Ratsmitglied Margit Hieronymus. Spätestens bis zur nächsten Wahl wolle man über entsprechende Themen auch den Frauenanteil für die Bewerbung um ein politisches Amt stärken.

Zahlreiche neue Kandidaten gefunden Auf der Stadtwahlkonferenz des SPD-Stadtverbandes Arnsberg zur Kommunalwahl wurden die Direktkandidaten für den Rat der Stadt Arnsberg in den 23 eingerichteten Wahlkreisen sowie ihre Vertreter sowie die Reserveliste gewählt. Für 13 der 23 Bezirke konnte die SPD Kandidatinnen bzw. Kandidaten aufstellen, die erstmals für den Rat kandidieren.

Unter den SPD-Kandidaten sind fünf Kandidaten, die noch unter 40 Jahre alt sind.

Stadtverbandsvorsitzender Tim Breuner nutzte am Samstag den „Tag des Grundgesetzes“, um in der Begrüßung der Delegierten und weniger Gäste das Thema Meinungsfreiheit angesichts von Corona in den Blick zu rücken. „Dieses Grundrecht bedeutet eine Pflicht zu Meinungen und ebenso, diese auch auszuhalten“, sagte Breuner. Derzeit werde viel über Hilfen für das von der Corona-Krise geschüttelte Land gesprochen, und er sei froh, dass seine Partei bereits konkrete Vorschläge dazu gemacht habe. Erfreulich sei für ihn auch, dass die politischen Mitbewerber von der CDU in die gleiche Richtung gingen. „Wir können die Krisenthemen nur gemeinsam angehen“, so Breuner, das Thema sei damit für den Wahlkampf nur bedingt geeignet.