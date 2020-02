Arnsberg: Blasorchester ist intakte lebendige Gemeinschaft

Rückschau auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2019 und Vorschau auf 2020 hat das Blasor­chester der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft jetzt auf der Jahreshauptversammlung im Bürgerzentrum Bahnhof gehalten.

Zudem standen Wahlen zum Vorstand und Ehrungen langjähriger Mitglieder auf der umfangreichen Tagesordnung. Vorsitzende Heike Hillebrand und Dirigent Pascal Severin zogen in ihren Jahresberichten eine durchweg positive Bilanz:

Arnsberg 1952 als Orchester der Propsteigemeinde St. Laurentius… Das Blasorchester der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft wurde 1952 als Orchester der Propsteigemeinde St. Laurentius gegründet. Im Jahr 1959 erfolgte der Zusammenschluss mit der Feuerwehrkapelle, das Orchester wurde umbenannt in „Orchester-Verein-Arnsberg“. 1996 wurde es eigenständiger Verein, nannte sich fortan „Blasorchester der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft e. V.“ Gespielt wird im Laufe eines Jahres bei Prozessionen, beim Arnsberger Osterfeuer, während der Schützen-Generalversammlung sowie beim Martinszug und natürlich beim Arnsberger Schützenfest.



Ob heimische Schützenfeste, Auftritte bei befreundeten Bruderschaften und auf dem Arnsberger Weihnachtsmarkt oder die musikalische Begleitung der traditionellen Brand-, Norbertus- und Fronleichnamsprozession, die vielen gelungenen Veranstaltungen zeugen von einer intakten und lebendigen Gemeinschaft untereinander.

Als Höhepunkte des vergangenen Jahres nennt Heike Hillebrand neben dem Arnsberger Schützenfest die Mitwirkung im Festzug beim Jubiläumsschützenfest der Heilig Kruis Gilde aus Gerwen in Holland und das ausverkaufte Konzert im April in der Kulturschmiede. Über ihre regulären Auftritte hinaus sind die Musiker des Blasorchesters (früher Orchester-Verein-Arnsberg)) seit vielen Jahrzehnten am Morgen des ersten Weihnachtstages gerngesehene Gäste im Caritas-Seniorenhaus St. Anna an der Ringlebstraße und im Arnsberger Marienhospital, wo sie Patienten und Mitarbeitern auf den Fluren des Krankenhauses ein weihnachtliches Ständchen bringen.

Traditionelles Frühlingskonzert

Mit Ausblick auf 2020 nennt Heike Hillebrand zwei wichtige Termine. Am 4. April findet das traditionelle Frühlingskonzert in der Festhalle an der Promenade statt, zur Vorbereitung treffen sich die Musiker zu einem Probenwochenende im Jugendwaldheim. Schon jetzt vormerken: Am Freitag, 21. August, plant das Blasorchester einen musikalischen Dämmerschoppen im Hof des Sauerlandmuseums, freundlicherweise mit Helfern aus den Reihen der 4. Kompanie.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde die erste Vorsitzende Heike Hillebrand einstimmig wiedergewählt und erhielt damit einen überzeugenden Vertrauensbeweis.

Ebenso ohne Gegenstimme in ihren Positionen bestätigt wurden Geschäftsführerin Christiane Rath und Schriftführer Dennis Brüggemann, als Notenwarte amtieren jetzt Ilka Walter und Nina Bertram.

Bei der Generalversammlung des Blasorchesters der Arnsberger Bürgerschützen wurde Heike Hillebrand (Dritte von rechts) einstimmig als erste Vorsitzende wiedergewählt. Foto: Wolfgang Becker / WP

Für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft im Blasorchester wurden Carsten Risse, Matthias Neumann, Uli Risse, Willi Gödde und Jörg Mieth mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet, zehn Jahre dabei sind Hendrik Drees und Lena Willeke.

Nachwuchsmusiker gesucht

Der Kontakt zu Musikern, die altersbedingt nicht mehr aktiv dabei sein können, ist dem Vorstand des Blasorchesters sehr wichtig, Willi Gödde wird ab sofort diese Aufgabe übernehmen. Das Arnsberger Blasorchester sucht Nachwuchsmusiker. Jeder, der ein Instrument erlernen möchte oder bereits Vorkenntnisse hat, ist zu den Probeabenden im Bürgerzentrum Arnsberger Bahnhof zu folgenden Zeiten herzlich eingeladen: Ausbildungsorchester montags 18 bis 19 Uhr, Hauptorchester montags 19 bis 21 Uhr. Wer also Interesse hat, kann einfach mal vorbeischauen oder sich informieren, auch online, auf www.blasorchester-arnsberg.de