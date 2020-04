Arnsberg: Bürgermeister bietet Unternehmern Gespräche an

Der Alltag der Arnsbergerinnen und Arnsberger hat sich, wie auch der unzähliger Menschen weltweit, von einem Tag auf den anderen massiv verändert. Vorher gelebte Routinen existieren nicht mehr, persönlicher Kontakt zu anderen Menschen entfällt, Reisen und Besuche bei anderen Personen sind derzeit nicht möglich. Insbesondere die Wirtschaft ist von den Einschränkungen der Corona-Krise massiv betroffen. Dementsprechend groß ist auch der Gesprächsbedarf, den Unternehmerinnen und Unternehmer aktuell verspüren. Der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner reagiert nun darauf.

Auch digitale Unternehmenssprechstunde

Und bietet künftig neben der bereits eingerichteten allgemeinen Telefonsprechstunde gemeinsam mit Bernd Lepski, dem Leiter der Wirtschaftsförderung Arnsberg, auch eine digitale Unternehmens-Sprechstunde an.„Insbesondere kleinere, aber auch zahlreiche größere Unternehmen leiden extrem unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Die vielen Einschränkungen, die der Gesellschaft auferlegt wurden, sind enorm wichtig, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer aber haben die verschiedenen Maßnahmen Folgen, die in ihrer Tiefe aktuell noch gar nicht abschätzbar sind. Ganze Branchen sind zum Erliegen gekommen, globale Lieferketten wurden unterbrochen. Diese so noch nie dagewesene Situation birgt viele Sorgen und auch Existenzängste für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Ihnen möchten wir mit der neuen digitalen Sprechstunde ein offenes Ohr bieten und auf diese Weise persönlich als Ansprechpartner für sie da sein“, erklärt der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Neues Format für Stammtisch

Nachdem im Zuge der Corona-Krise bereits ein regelmäßiger Video-Chat des Bürgermeisters sowie eine allgemeine Telefonsprechstunde eingerichtet wurden, kommt nun somit ein digitales Angebot speziell für die Zielgruppe der Unternehmerinnen und Unternehmer ins Spiel. Dieses bietet Ralf Paul Bittner gemeinsam mit Bernd Lepski, Leiter der Arnsberger Wirtschaftsförderung, an. Ebenfalls in Vorbereitung ist ein besonderes digitales Format für den Unternehmens-Stammtisch im Mai. „Das Prinzip bei der neuen digitalen Sprechstunde: Ich oder auch wir beide gemeinsam sprechen über das Videokonferenz-Tool Webex direkt mit den Vertreterinnen und Vertretern der heimischen Wirtschaft, die Fragen an uns haben oder etwas mit mir bzw. uns besprechen möchten“, so Ralf Paul Bittner. „Das ermöglicht es uns, ortsunabhängig miteinander zu kommunizieren. Das bietet somit als Mehrwert auch eine größere Flexibilität für alle Beteiligten.“

Alles über Webex

Das Prozedere sieht wie folgt aus: Die digitale Unternehmenssprechstunde wird über das Tool Webex abgewickelt. Interessierte installieren die App „Cisco Webex Meetings“ daher bitte vorab auf ihrem Endgerät, also Smartphone, Tablet, Laptop oder PC. Wichtig ist, dass ein jeweiliger Mikro- und Videozugriff vorhanden ist. Sobald ein Sprechstundentermin vereinbart ist, wird eine Einladung per Mail versendet um dem Meeting beizutreten. Die erste digitale Unternehmenssprechstunde findet am kommenden Montag, 4. Mai, zwischen 12 und 14 Uhr, statt; die zweite Sprechstunde am Montag, 11. Mai, ebenfalls zwischen 12 und 14 Uhr. Nachfolgende Termine werden sukzessive geplant und können dann telefonisch unter der Rufnummer 02932 201-1245 oder per Mail via buergermeister@arnsberg.de erfragt werden. Interessierte melden sich bitte auch über diese Kontaktmöglichkeiten - bevorzugt per E-Mail, da diese für die spätere Einladung ohnehin erforderlich ist - vorab beim Sekretariat des Bürgermeisters für die digitale Sprechstunde an.