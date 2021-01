Arnsberg: Bund unterstützt BBZ Arnsberg mit Fördermitteln

Aus Berlin fließen 875.000 Euro für die Modernisierung und Ausstattung des Berufsbildungszentrums ins Alte Feld.

Arnsberg/Berlin. Gute Nachrichten für das Berufsbildungszentrum (BBZ) der

Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg: Das Bundesministerium für

Bildung und Forschung wird in diesem und im kommenden Jahr insgesamt

rund 875.000 Euro für die Modernisierung der Ausstattung des Berufsbildungszentrums zur Verfügung stellen.

Das teilte jetzt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg mit. Die Mittel stammen aus einem Sonderprogramm zur Digitalisierung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten.

Hybrid- und Elektrofahrzeuge sollen für Schulungszwecke angeschafft werden

Mit dem Fördervorhaben unterstützt das Bundesministerium für Bildung

und Forschung das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer dabei, moderne Ausstattung für mehrere Fachrichtungen zu beschaffen.

Unter anderem sollen die Auszubildenden der Kraftfahrzeug-,

Elektro- und Informationstechnik, aber auch die Tischler, Maler und

Lackierer sowie die Auszubildenden im Bereich Sanitär, Heizung und Klima

von der Förderung profitieren.

So sollen beispielsweise Hybrid- und Elektroschulungsfahrzeuge beschafft werden, um die Auszubildenden im Kfz-Handwerk an den neuen Antriebsarten zu schulen. Auch ein digitaler Wanddrucker soll im Rahmen des Fördervorhabens beschafft werden.

Christoph Dolle: Wir sind in Sachen Digitalisierung Transferstelle für das Handwerk

Erfreut über die Zuweisung der Fördermittel zeigt sich Christoph Dolle, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Denn diese Gelder aus dem Sonderprogramm "Digitalisierung" des Bundesministeriums für

Bildung und Forschung seien von grundsätzlich großer Bedeutung für die Bildungszentren der Kammern.

"Weil wir - wie alle anderen Bildungszentren - in Sachen Digitalisierung die Transferstelle für das Handwerk sind." Denn in einem BBZ wie im Arnsberger Alten Feld würden die Auszubildenden in den verschiedensten Sparten an die Digitalisierung herangeführt.

Die Auszubildenden fungieren als Multiplikatoren

"Und die tragen dann die modernen Techniken und Methoden als Multiplikatoren in die einzelnen Betriebe," so Dolle weiter. Das alles wäre aber ohne die Bundesförderung aus dem Digitalisierungsprogramm nicht möglich. Ein Programm, das den Kammern einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des Handwerks ermögliche.

Patrick Sensburg: Förderung auch Anerkennung der im BBZ geleisteten Arbeit

Umgekehrt genießt auch die Handwerkskammer in Arnsberg große Wertschätzung der öffentlichen Hand:

„Mit der Unterstützung des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer Südwestfalen unterstreicht der Bund einmal mehr den hohen Stellenwert des Handwerks und seiner vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Die erneute Förderung durch den Bund zeigt dabei auch, welch tolle Arbeit die Handwerkskammer Südwestfalen in ihrem Berufsbildungszentrum leistet“, so Sensburg.

Bereits 2016 hatte der Bund das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer mit rund 480.000 Euro bei der Digitalisierung unterstützt.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++