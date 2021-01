Arnsberg: Das Freibad Storchennest wartet auf bessere Zeiten

Der Kneipp-Verein als Träger ist für den Neustart nach Corona vorbereitet. Und die Mitglieder bleiben weiter treu.

Arnsberg. Die Corona-Pandemie wird die Menschen noch lange in Atem halten und sie - schon allein durch die verordneten Hygieneregelungen und die Vernunft - von vielen gewohnten Vergnügungen Abstand halten lassen. Wie vom Schwimmen.

Doch wie ist es vor diesem Hintergrund um die Zukunft des Freibades "Storchennest" in Arnsberg bestellt? Dazu ein Gespräch mit Uwe Schmidtke, Geschäftsführer des Freibadträgers Kneipp-Verein Arnsberg.

Erst eine lange sanierungsbedingte Schließung und dann Corona: Wo steht das Freibad Storchennest?

Das Storchennest ist im Dornröschenschlaf. Seit den letzten Aktionen im Herbst 2019 – die Installation der Wasserrutsche – wartet das Storchennest auf die Wiedereröffnung. Technisch in vielen Bereichen neu saniert, ist es eigentlich auch bereit.

Viele Arnsberger zeigen sich besorgt, dass das ehrenamtlich getragene Freibad sowie die angeschlossene Sauna die lange Zeit der Schließung und die damit verbundenen Einnahmeausfälle nicht überleben könnte. Sind die Sorgen berechtigt?

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen die zwangsbedingte Schließung auf Dauer haben wird, das ist noch nicht ersichtlich. Nach dem heutigen Stand wird das Storchennest aber wieder eröffnet, sobald die gesetzlichen Vorschriften es erlauben.



Wie werden aktuell die Einnahmeausfälle kompensiert, um die laufenden Kosten wie beispielsweise Versicherungen zu decken?

Die immensen Kosten - zum Beispiel für die Energieabdeckung, die Wasserversorgung, das Personal, Versicherungen und vieles mehr - werden zu einem Teil durch die treuen und standhaften Mitglieder getragen. Hier möchten wir unseren Mitgliedern einen großen Dank aussprechen. Auch in das Vertrauen, dass hier in uns gesetzt wird. Ein weiterer Teil wurde durch die Corona Soforthilfe im März - 9000 Euro wurden an uns überwiesen - abgedeckt. Nicht vergessen sollte man auch die Unterstützung der Stadt. Der restliche Teil kommt aus Spenden und den eigenen Rücklagen.

Rechnet der Vorstand überhaupt damit, das Bad in 2021 wieder eröffnen zu können?

Wir sehen eine kleine Möglichkeit, wenn die Pandemie bis zum Juni bedingt in den Griff zu kriegen ist. Realistisch gesehen ist das aber nur eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Vor Ostern werden wohl keine Prognosen möglich sein. Und ob dann wirklich mehr zu sagen ist, bleibt fraglich.

Wenn nicht, kann der Verein, beziehungsweise das Freibad, noch ein weiteres wohl drohendes Ausfalljahr verkraften?

Der Vorstand ist absolut gewillt, das Storchennest aufrecht zu halten.



Sind für den Kneippverein als Träger des Freibades angesichts der Schließung und noch ungewissen Situation in 2021 vermehrt Austritte von Mitgliedern zu verzeichnen?

Bisher bleiben uns die Mitglieder treu - und darüber sind wir sehr glücklich und dankbar.

Welche Rolle spielen überhaupt die sehr moderaten Mitgliedsbeiträge im finanziellen Gerüst des Kneippvereins?

Nun, die Mitgliedsbeiträge sind der Hauptpfeiler im Bestehen und Dasein des Storchennests. Wir werden auch weiter versuchen, die Beiträge sozialverträglich zu halten. Erhöhungen sind nicht geplant und wir hoffen, ab dem Beginn einer Saison auch die Mitgliederzahl zu steigern.



Wie ist bislang die Unterstützung der öffentlichen Hand zu bewerten?

Zum einen ist man dankbar für die Unterstützung, zum anderen dürfte jedem klar sein, dass die Corona-Hilfen für die Ausfälle nicht ausreichen. Sehr hilfreich wäre eine klare Aussage der öffentlichen Hand über den geplanten Weg, die nächsten Schritte wenn...! Statt dessen müssen wir, wie alle, mit diesen fehlenden Informationen zurechtkommen und uns eigene Strategien erarbeiten für den Fall A, B oder C. Dies ist natürlich auch nur bedingt möglich, da uns ja die wichtigen Informationen und eine umfassende Aufklärung fehlen.

In den langen Jahren des Bestehens wurde das Freibad stets mit großem Engagement eines harten Kerns von Mitgliedern für die neue Saison vorbereitet. Werden diese Personen auch nach langer Pause noch zu motivieren sein?

Wir können es nur hoffen!

Spüren Sie Rückhalt bei Mitgliedern und in der Bevölkerung?

Wenn man zum Beispiel den Rückhalt an den bestehenden Mitgliedern misst, so würde ich hoffen, dass dies ein Zeichen für den Rückhalt ist. Durch die Corona-Situation ist ja leider kaum bis gar nicht die Möglichkeit gegeben, mit Menschen in Kontakt zu kommen und sich frei auszutauschen. Es sind aber bisher keine gegenteilige Aktionen bekannt. Der Vorstand wird alles tun, um den Rückhalt und das Vertrauen aufrecht zu halten.

Wie schätzen Sie persönlich die Zukunft des Freibades Storchennest nebst Sauna ein?

Ich denke, das Storchennest ist für die Zukunft gerüstet und vorbereitet. Das Freibad ist mit der Rutsche, den sanierten Becken und dem Spielplatz ein wunderbarer Ort für die sommerliche Zeit. Die Sauna ist ab dem Herbst ein Ort für die Möglichkeit, entsprechend Kneippscher Regeln seine Gesundheit und Widerstandskraft zu stärken.

