Wirtschaft Arnsberg: Das Unternehmen ELTEC meldet Insolvenz an

Niedereimer. Corona schlägt ins Kontor: Doch die Geschäftsführung ist zuversichtlich, den Betrieb und den Großteil der 40 Arbeitsplätze zu retten.

Die Firma „ELTEC – Elemente-Technik für Möbel und Innenausbau GmbH“ im Niedereimerfeld hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet.

Die Ursache: ein Corona bedingter erheblicher Auftrags- und Umsatzrückgang besonders in den Monaten März bis Mai des vergangenen Jahres, so dass das Geschäftsjahr 2020 mit einem kräftigen Verlust abschloss. Betroffen sind 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Geschäftsführung ist jedoch zuversichtlich, das Unternehmen zu retten und wieder in bessere Zeiten zu führen.

Axel Beuth: "Wir sehen uns gegenüber unseren Mitarbeitern in der Verantwortung"

„Das ist unser erklärtes und oberstes Ziel,“ sagt Axel Beuth als einer der beiden Geschäftsführer auf Anfrage unserer Zeitung. Denn schließlich gelte es, den Großteil der Arbeitsplätze zu retten und so den Sorgen der Mitarbeiter und deren Familien Rechnung zu tragen. „Da sehen wir uns in der Verantwortung.“

Das Unternehmen ELTEC ist seit über 40 Jahren in Arnsberg ansässig. „Und das über viele, viele Jahre hinweg sehr erfolgreich,“ so Beuth. „Doch die letzten Jahre waren schon recht schwierig – und dann kam Corona.“ Mit der Folge, dass dem Unternehmen das Eigenkapital ausging, es sich bilanziell überschuldete.

Restrukturierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

Vor diesem Hintergrund habe die Geschäftsführung zum Jahreswechsel verschiedene Optionen zur Restrukturierung des Betriebes geprüft. Die Entscheidung sei dann auf eine Restrukturierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gefallen. Was bedeutet, dass die Geschäftsführung weiterhin in der Verantwortung bleibt.

Der entsprechende Antrag, erklärt Axel Beuth, sei dann am 15. Januar beim Amtsgericht Arnsberg eingereicht und dort der entsprechende Entschluss gefasst worden. Das Gericht habe daraufhin Carsten Koch zum vorläufigen Sachwalter bestimmt, „der jetzt unsere Entscheidungen und unser Vorgehen absegnen wird“.

Geschäftsführer Beuth: "Unsere Auftragsbücher sind derzeit gut gefüllt"

Axel Beuth jedenfalls zeigt sich zuversichtlich, den anstehenden Restrukturierungsprozess erfolgreich abschließen zu können. Denn der Geschäftsbetrieb könne ohne Einschränkungen fortgeführt werden. Praktisch als Sanierung während laufender Produktion.

„Denn das Gute ist: Unsere Auftragsbücher sind derzeit gut gefüllt.“ Und damit sei auch die Belieferung der Kunden, „die uns weiterhin die Treue halten wollen“ gesichert. „Allerdings stehen noch einige nicht ganz einfache Gespräche mit unseren Zulieferern an.“

Ein weiterer Vorteil in diesem Prozess sei zudem, dass sich das Unternehmen sehr gründlich auf das Insolvenzverfahren vorbereitet habe. „Dadurch ist auch die Kriegskasse für ein solches Procedere gut gefüllt.“

Geschäftsführer Thomas Wülbeck: "Wir müssen den profitablen Kern herausarbeiten"

Jetzt gelte es für Geschäftsführung und Abteilungsleiter, in den nächsten Wochen gemeinsam mit dem vorläufigen Sachwalter Carsten Koch ein belastbares Restrukturierungskonzept zu fixieren.

„Wir müssen zum Beispiel unseren profitablen Kern richtig herausarbeiten und entsprechend weiterentwickeln,“ ergänzt Thomas Wülbeck als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. Mit dem Ziel, ELTEC wieder in die Gewinnzone zu bringen und für die Zukunft neu aufzustellen. „Und auch ich bin recht optimistisch, dass wir das im Interesse unserer Belegschaft hinbekommen.“

ELTEC produzierte unter anderem beschichtete Spanplatten, die nach Kundenwünschen auch besonders gestaltet werden.

