Arnsberg: Der Rad- und Fußweg am Eichholz wird gesperrt

Arnsberg. Am Hang müssen instabile Bäume entfernt werden, um Gefahren für Spaziergänger und Fahrradfahrer zu beseitigen.

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW Regionalforstamt Arnsberger Wald plant in Zusammenarbeit mit der Stadt Arnsberg von Dienstag, 26. Januar, für die Dauer von etwa einer Woche eine dringend erforderliche Maßnahme im Rahmen der Verkehrssicherung im Eichholz. Dort müssen Sträucher sowie kleinere und größere Bäume entlang des Steilhanges zwischen Kloster, Rundturnhalle und den Sportanlagen der Stadt Arnsberg entfernt werden.

Eine Umleitung für Fußgänger und Fahrradfahrer wird eingerichtet

Für den Verlauf der Arbeiten ist eine vollständigen Sperrung des dortigen Fuß- und Radweges jeweils von 8 bis 16 Uhr erforderlich. Eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr wird aber eingerichtet.

Das Erreichen der Sportanlage mit Kraftfahrzeugen ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Große Trockenheit und Pilzbefall sorgen für Instabilität der Bäume

Das Erscheinungsbild der Wälder in Arnsberg und Umgebung versetzen einige Menschen sicher in eine bedrückte Stimmung, denn die sehr trockenen Sommer gingen auch nicht spurlos an den Laubwäldern und auch insbesondere nicht am Eichholz vorbei. Trockenheitsschäden und Pilzbefall, so der Landesbetrieb, seien aber nur zwei Ergebnisse aus den vorangegangenen Jahren.

Aus diesen Problemen ergebe sich eine Instabilität der Bäume, die so durch herabfallende Äste oder dem Abrechen ganzer Kronen eine Gefahr für Leib und Leben darstellen würden. Die Entnahme der geschädigten Bäume sei daher die einzige Möglichkeit, dieser Gefahr zu entgehen.

Die abgesägten Bäume sollen auch neue Lebensräume schaffen

Die abgesägten Bäume verbleiben im Hang und bieten für die Zukunft einen Erosionsschutz gegen das Abrutschen von Steinen und Geröll, darüber hinaus bieten diese Stämme neue Lebensräume für Insekten und andere Tiere.

Diese Maßnahme ist in Absprache mit dem Verein "Eichholzfreunde" abgestimmt. Der Verein teile ebenfalls die Meinung, dass dieses Vorhaben zum Schutze der Bewohner und Gäste der Stadt Arnsberg dringend von Nöten sei.

