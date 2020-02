Arnsberg: Der „Tanztee“ lockt die Leute an

Den Termin haben sich viele Stammbesucher rot im Terminkalender angestrichen: Jeden zweiten Sonntag im Monat ist „Tanztee“ im Bürgerzentrum Bahnhof. Zumindest von Oktober bis Mai, abgesehen von einer Sommerpause.

Organisator, Ideengeber und Mithelfer für die Treffen ist Alfons Ziganki. Dem Seniortrainer aus dem Kreise der Engagementförderung ist sein Projekt ans Herz gewachsen. „Seit acht Jahren begleite ich jedes Treffen“, sagt Ziganki.

Pro Veranstaltung zwischen 40 und 60 Gäste beim Tanztee im Bürgerbahnhof

Und er rechnet vor: In den letzten acht Jahren sollen es wohl so etwa 3800 Gäste insgesamt gewesen sein, die auf dem Parkett im Saal des Bürgerzentrums ihre Tanzbeine geschwungen haben. Im Durchschnitt können Alfons Ziganki und Team also zwischen 40 und 60 Gäste begrüßen, los geht es übrigens schon ab einem Alter von 30 Jahren.

Die Hände an der Tanztee-Musik hat DJ Peter Gallert

Tanztee im Bürgerbahnhof Foto: Frank Albrecht

Der Tanztee wäre nicht der Tanztee, wenn mit dem Seniortrainer nicht auch ein motiviertes Team arbeiten würde:

Die Hände an der Musik hat Peter Gallert. Der DJ hat Erfahrungen beim Auflegen von Musik für alle Generationen. Die Anlage für das Spektakel bringt er selbst mit: Abspielgerät, Mischpult, Boxen. Und die stimmungsvolle Beleuchtung darf auch nicht fehlen.

„Nur Hip-Hop, den gibt’s bei mir nicht“

„Ich habe viel Spaß dabei“, gesteht DJ Gallert. In den rund zweieinhalb Stunden der Veranstaltung wird alles an Tanzmusik gespielt, Tango, Foxtrott, Jive – selbst Lindy-Hop wird hin und wieder verlangt.

„Nur Hip-Hop, den gibt’s bei mir nicht.“

Das Team komplettieren Elisabeth Wagner-Henseler und Magdalene „Mäggi“ Gallert

Zum Tanztee-Team gehören auch Elisabeth Wagner-Henseler und Magdalene „Mäggi“ Gallert. Beide helfen bei der Vorbereitung und natürlich der Durchführung – während des Tanztees ist nur die Nebentür zum Bürgerzentrum geöffnet:

Elisabeth steht hinter einer provisorischen Theke, an der nicht nur der Eintritt kassiert wird. „Wir verlangen gema-freundliche 99 Cent“, so Peter Gallert, das Geld kommt in ein kleines Holzkästchen. An der Theke steht auch eine richtige Kasse, die wird für den Verkauf der Getränke benötigt. Bier, Wein, Sekt oder Alkoholfrei – für den Tanztee wird ordentlich aufgefahren.

Alfons Ziganki kümmert sich um die Organisation

„Ich bin heute schon wieder seit 11 Uhr hier im Saal unterwegs“, verrät Ziganki. Denn bevor das Helferteam kommt, werden schon mal die Grundlagen geschaffen. Tische und Stühle gestellt, gerne vier an einem Platz. An beiden Seiten des Saals lässt es sich mit perfektem Blick auf die Tanzfläche sitzen.

Auch die Senioren sind mit dem Angebot sehr zufrieden

Christa Bührnhein aus Arnsberg ist 71 Jahre alt und mit ihrem älteren Tanzpartner aus Oeventrop sehr zufrieden. Schon seit sechs Jahren tanzt sie hier, auch mit wechselnden Tanzpartnern. „Ich suche stets nach Männern, die es können.“

Mit ihrem Tanzpartner hat sie wohl einen guten Fang gemacht. Und der ist auch zufrieden und freut sich, hier mit jemanden tanzen zu können, der genauso Spaß daran hat. Mit Grausen denkt er schon wieder an die lange Tanzpause, freut sich ansonsten aber über die schöne, ungezwungene Atmosphäre.

Der Tanztee findet auch in Arnsberg seine Freunde

Alfons Ziganki ist das Projekt jeden Einsatz wert. „Ich werde schon mal in der Stadt angesprochen“, sagt der Arnsberger. Immer dann, wenn sich Teilnehmer für ihr Fernbleiben entschuldigen.

Mit der Rente und zwei neuen Knien noch etwas bewegen, das ist Alfons Ziganki recht gut gelungen. Und was er einst in der Reha in Bad Sassendorf gesehen hat, findet auch in Arnsberg seine Freunde.