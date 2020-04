Arnsberg: Deutschkurse an der VHS momentan auf Eis gelegt

Auf den Fluren der Volkshochschule (VHS) in Neheim ist es sehr still geworden: Aufgrund der Beschränkungen durch die Ausbreitung des Corona-Virus liegen die Integrationskurse für Teilnehmer mit Migrationshintergrund derzeit komplett auf Eis. Auch das Gesamtpaket mit Integrations- und Alphabetisierungskursen ist zum Erliegen gekommen. „Alles ruht im Moment“, sagt die Fachbereichsleiterin Sylvia Müller-Dörfler von der VHS. Mitten im Semester hat es logischerweise auch die VHS erwischt, sämtliche Kursusaktivitäten des Bildungsträgers sind eingestellt, Wiederaufnahme ungewiss.

Auf der Homepage der VHS hatte man rechtzeitig vor der verordneten Schließung darauf hingewiesen, trotzdem mussten am ersten Tag der Schließung noch 15 Teilnehmer der Integrationskurse wieder nach Hause geschickt werden. Besonders von der aktuellen Schließung betroffen sind DeuFöV-Kurse der berufsbezogenen Deutschsprachförderung. Hier tummeln sich über den Tag verteilt rund 400 bis 500 Teilnehmer, die ihre Sprachfertigkeit in Sachen Deutsch verbessern wollen und sollen.„Das berufsorientierte Deutsch lernen ist wichtig, ohne ein entsprechendes Sprachniveau ist der Start in eine Ausbildung nicht möglich“, erklärt Fachbereichsleiterin Müller-Dörfler.

Arnsberg Wichtig für Ausbildung Über die Integrations- und Alphabetisierungskurse erreicht die Volkshochschule rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Raum Arnsberg. Die Stadt Arnsberg bietet auch Menschen ohne Förderanspruch und mit ungesichertem Aufenthaltsstatus die Chance zum Lernen. Das Sprachniveau „B2“ ist wichtig für die Ausbildung, ab „C1“ ist auch ein Studium in NRW möglich.

Sprachniveau bedeutet, die Fähigkeit im Alltag an der Kommunikation in Deutsch teilnehmen zu können, mündlich wie auch schriftlich. Im Bereich von DeuFöV laufen die Kurse ab einem Sprachniveau von B2, das den Weg in die Ausbildung ermöglicht. Wer sich hier regelmäßig beteiligt und fleißig lernt bekommt das begehrte Zertifikat. „Ohne Zeugnisse sind die Unternehmen bei der Einstellung sehr zurückhaltend“, so Müller-Dörfler. Die Deutschkurse an der VHS sind darüber hinaus für alle Teilnehmer auch ein wichtiger Treffpunkt, um gemeinsam mit den Dozenten die deutsche Sprache zu erlernen und vor allem zu trainieren. „Unter den Teilnehmern sind auch viele Singles oder Bewohner aus Wohnheimen, die wenig Möglichkeiten haben, außerhalb der VHS gezielt Deutsch zu sprechen“, erklärt die Fachbereichsleiterin.

Lösung wird gesucht

Längst schon werde an einer Lösung gesucht, die Teilnehmer aus den aktuellen Kursen zu erreichen. Kein leichtes Unterfangen, weiß Müller-Dörfler, Kosten für spezielle Programm könnten oft nicht privat aufgebracht werden. Immer wieder seien die Schüler aus den Kursen schlicht auch mit dem Alleine-Lernen überfordert. Eigene PCs gebe es nur an wenigen Plätze und das Smartphone ist für digitales Lernen auch nur selten gut geeignet. Oft seien die Grenzen der Technik erreicht.

Die VHS in Neheim. Foto: Frank Albrecht / WP

Eine andere Herausforderung des digitalen Lernen ist auch die einseitige Vermittlung des Stoffs. So werde oft nur die Lese- und Schreibkompetenz digital gefördert, weniger die Sprache. „Wir vermitteln den Teilnehmern ab dem ersten Unterrichtstag, dass über die Materialien auch das Selbstlernen erfolgen soll“, so Sylvia Müller-Dörfler. Dazu komme der Grundsatz, dass in der VHS nur Deutsch gesprochen wird. Ein Rat an die Teilnehmer, über das Deutsche Fernsehen mehr Spracherwerb zu trainieren, könne aufgrund der individuellen Fähigkeiten jedoch nicht von allen befolgt werden. Betroffen von der Schließung der VHS sind natürlich auch alle Dozenten. Während für die neun fest angestellten Kräfte in Neheim Kurzarbeitergeld beantragt wurde, sieht es bei den Honorarkräften mau aus. „Teilweise ist deren Verdienst auch wichtig für das Familieneinkommen“, weiß die Fachbereichsleiterin. Derzeit spreche der Landesverband der Volkshochschulen mit der Politik über mögliche Lösungen. „Ich hoffe, dass wir schnell wieder Land sehen“, sagt Sylvia Müller-Dörfler. Die jetzige Lage biete aber die Chance zu einem Perspektivwechsel in der Gesellschaft, hin zu mehr Gemeinsamkeit und Fürsorge.