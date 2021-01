Arnsberg: Dreisprachiges Kinderbuch verkauft sich gut

"Kleine Welt ganz groß", das liebevoll gestaltete Kinderbuch der Arnsberger Schulleiterin Claudia Brozio, verkauft sich gut.

Arnsberg. Kurz vor Weihnachten hielt "Kleine Welt ganz groß" Einzug in die Welt der Bücher - und seither hat sich das vielseitige, liebevoll gestaltete Werk (nicht nur) für Kinder schon recht gut verkauft, erzählt Claudia Brozio auf Nachfrage. Wie berichtet, ist es der Leiterin der in Neheim ansässigen Ruth-Cohn-Schule - mit Unterstützung zahlreicher örtlicher Partner - gelungen, dieses dreisprachige Druckwerk rund um die Insektenwelt von der Idee zur Druckreife zu entwickeln.

In einer ersten Auflage von 700 Exemplaren erhältlich, soll das Buch Sprachverständnis, Nachhaltigkeit sowie Integration fördern. "Etwa 20 Bücher haben mein Mann Klaus und ich sogar persönlich verschickt", meint die Autorin mit Blick auf den Lockdown, der es momentan schwierig macht, direkt in der Buchhandlung nebenan einzukaufen... Doch Buchhändler im HSK haben das Buch vorrätig (Bestellung: ISBN 978-3-943973-46-4, Preis 15 Euro).

Wertvoll für Stadt und Region

Übrigens: Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner und HSK-Landrat Dr. Karl Schneider loben es als wertvoll für Stadt und Region. Franziska Giffey gehört ebenfalls zu den stolzen Besitzern eines Exemplars: Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist angetan vom integrativen Ansatz, denn: Neben der Förderung des Interesses an Insekten soll das Buch auch den Bereich Integration von Kindern und ihren Eltern aus anderen Herkunftsländern unterstützen. Deshalb erscheinen die Texte neben Deutsch auch auf Englisch und Arabisch.

Um die Geschichten für Kinder leichter nachvollziehbar zu machen, entwickelte die Berliner Illustratorin Navina Wienkämper die Figuren "Fipsi und Hops". Bei beiden handelt es sich um "Allrounder-Insekten", soll heißen, ganz bewusst sind sie keiner echten Spezies zuzuordnen (wie z.B. die Bienen Maja und Willi), was sie aber nicht hindert, Jung und Alt den Einstieg in die ganz große kleine Welt noch schmackhafter zum machen. Gleiches gilt für einen österreichischen Youtube-Profi, der das Buch in Kürze auf seinem Channel für naturnahes Gärtnern vorstellt (16.000 Follower!).

Viele Unterstützer

Viele weitere Unterstützer haben sich schon eingebracht, um das anspruchsvolle Buchprojekt zu ermöglichen. Neben dem Förderverein Wendepunkt, der Stadt Arnsberg, becker druck, dem Verein zur Stärkung der Schulen im Bildungsnetzwerk „Bildungsstadt Arnsberg“ e.V. auch die Stiftung der Sparkasse Arnsberg-Sundern. Letztere ermöglicht es, alle Tageseltern und Gruppen der Kitas sowie alle Klassen im Primarschulbereich in der Stadt Arnsberg mit einem Buch zu beschenken.

Wie alles begonnen hat, fragen Sie? Insekten in ihrem kleinen Garten über der Ruhr in Arnsberg faszinieren Claudia Brozio. Hunderte Fotos hat die Hobbyimkerin 2020 mit dem Handy im Garten gemacht. Zunächst sollte aus diesen Fotos "nur" ein Bilderbuch für den Enkel entstehen... Zu klein gedacht, meinte Marita Gerwin (Förderverein Wendepunkt). Mit Sebastian Witte, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Stadt Arnsberg, wurden prompt weitere Ideen entwickelt. Grafikdesignerin Anke Peters aus Voßwinkel erarbeitete ein Layout für das Buchprojekt - becker druck warf schließlich die Druckmaschinen an.

Es bleibt aber nicht beim Lesen und Vorlesen, denn mit einem QR-Code im Buch kann man alle Texte, die vom Team um Claudia Brozio (deutsche Sprachausgabe), Karola Hilborne-Clarke (englisch) und Lana Ghuzlan (arabisch) eingesprochen wurden, auch anhören. Na denn - viel Spaß beim lesen und/oder hören.

