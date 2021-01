Arnsberg: Drogenhändler kommt mit Bewährungsstrafe davon

Arnsberg. Der 28-Jährige Arnsberger, Vater von zwei Kindern, legt vor Gericht ein Geständnis ab

Der 28-jährige Angeklagte, erst wenige Jahre in Arnsberg wohnend, hat schon oft vor dem Kadi gestanden und hatte sich dann stets wegen Gewaltdelikten zu verantworten. Raub, Diebstähle, Bedrohungen, Körperverletzungen und Hausfriedenbruch hatten ihn mehrfach Haftstrafen eingebracht.

Drei Jahre hat er in seinem jungen Leben bereits in Haft verbracht. Und jetzt drohte ihm erneut eine Haft, weil er wegen Drogenhandels gleich in 35 Fällen vor dem Arnsberger Schöffengericht stand.

Einen jungen Mann als Drogenkurier angeheuert

Dem Vorwurf des Staatsanwaltes zufolge hatte er einen jungen Mann angeheuert, der für ihn Betäubungsmittel aus Dortmund, seiner alten Heimatstadt, abholte und die er dann im hiesigen Raum gewinnbringend verkaufte. Der Kurier, der deswegen bereits abgeurteilt ist, sagte als Zeuge aus. „Mein Mandant wird keine Angaben machen, nur so viel, dass er selbst Konsument ist“, vermerkte der Verteidiger der 28-Jährigen.

Nach einem Verständigungsgespräch der Parteien ließ das Gericht den Angeklagten wissen, dass er mit einer Bewährungsstrafe rechnen könne, falls er ein Geständnis ablege, denn man wolle ihm noch eine Chance geben.

Weil der Angeklagte mit einem solchen Angebot wohl kaum gerechnet hatte, gab er die Vorwürfe des Staatsanwaltes zu und ließ die Bewährungshelferin über seine Lebensumstände berichten: Er sei im Dortmunder Norden im kriminellen Milieu aufgewachsen, habe keinen Schulabschluss, aber viele Defizite. Ein Zuhause habe er nie gehabt.

Die Bewährungshelferin stellt dem 28-Jährigen eine günstige Prognose aus

„Er ist Vater von zwei Kindern, die er mit zwei Frauen hat“, so seine Bewährungshelferin. „Er ist früh schon mit Drogen in Kontakt gekommen. Eine Therapie hat er abgebrochen, ist aber trotzdem seither abstinent.“ Allerdings quälten ihn, der von Hartz – IV lebt, 8000 Euro Schulden.

Er sei heute bereit, eine Drogen- und Antigewalttherapie zu absolvieren. Denn nur so sei er auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar. Die Bewährungshelferin stellte ihm trotzdem eine gute Prognose aus, denn er habe gezeigt, dass er es ohne Drogen könne.

Der Angeklagte: "Damals hätte ich einen Vater gebraucht, doch der saß im Knast"

Der Angeklagte bestätigte diese Ausführungen und ergänzte: „Meine ,Kariere‘ begann, als ich 13 Jahre alt war. Damals hätte ich meinen Vater gebraucht, aber der saß derweil sieben Jahre im Knast.“

Der Staatsanwalt beantragte schließlich wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Die Bewährungszeit solle aber vier Jahre betragen.

Das Urteil: Zwei Jahre Haft zur Bewährung und eine Drogentherapie

An diesem Antrag hatte der Verteidiger nichts auszusetzen. „Der schwierige und chaotische Lebenslauf meines Mandanten muss berücksichtigt werden. Deshalb bitte ich um ein mildes Urteil.“

Ein solches wurde dann auch vom Schöffengericht ausgesprochen: zwei Jahre Freiheitsstrafe zur Bewährung. Als Auflage wurde zudem eine Drogen-Entwöhnungstherapie angeordnet.

