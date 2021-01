Arnsberg: Einkaufshelfer suchen weitere Unterstützer

In Corona-Zeiten engagieren sich Erik Dünschede (links) und Marvin Schwedler gemeinsam mit zwölf anderen jungen Arnsbergern als Einkaufshelfer.

Arnsberg. Im aktuellen Lockdown sind im gesamten Stadtgebiet wieder ehrenamtliche Einkaufshelfer unterwegs. Sie suchen noch Verstärkung.

Das Team der „Einkaufshilfe Arnsberg“ sucht weitere Unterstützer: Junge Leute aus dem gesamten Arnsberger Stadtgebiet übernehmen ehrenamtlich Einkäufe für Menschen, die zur Risikogruppe gehören und Kontakte im Supermarkt vermeiden möchten.

Aktuell haben die Helfer so viele Anfragen, dass sie Unterstützung gebrauchen können. Wer im Stadtgebiet Arnsberg wohnt und etwas Zeit hat, ab und an einen Einkauf für Mitbürger zu übernehmen, erhält weitere Informationen bei Marvin Schwedler unter 0151-43259590. Dort kann sich auch melden, wer den Dienst in Anspruch nehmen möchte.

Die Corona-Einkaufshilfe Arnsberg ist inspiriert von der bundesweiten Aktion der Einkaufshelden der Jungen Union Deutschland. Mittlerweile haben sich auch die Grüne Jugend und von kirchlicher Seite eine junge Gebetsgruppe und weitere Jugendliche und junge Erwachsene aus der Pfarrei St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel angeschlossen. Weitere Helfer sind willkommen und müssen keiner der oben genannten Gruppen angehören.

