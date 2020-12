Weihnachten 1945 Arnsberg: Erinnerungen an das erste Friedensfest

Herbert Haumer besitzt das Weihnachtsgeschenk noch heute. Und er hat viel von damals zu erzählen.

Von Wolfgang Becker

Arnsberg. Weihnachten 1945: Düstere Stimmung überall, denn Deutschland liegt nach sechs Jahren Krieg in Trümmern. Gerade ein Dreivierteljahr ist es her, dass Nazi-Deutschland die Kapitulation unterzeichnet hat. Trotz dieser schwierigen Zeit wollen die Menschen nicht auf die traditionellen Bräuche der Weihnachtsfeiertage verzichten und versuchen das Fest so schön wie möglich zu gestalten.

Wie feierten die Arnsberger nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nun das erste Weihnachten in Friedenszeit? Herbert Haumer, damals 6 Jahre alt und ein echter Arnsberger Junge, erinnert sich: „Wir wohnten in der ersten Etage des Hauses Königstraße 32, in dem auch der Stadt- und Landgerichtsrat Suibert Seibertz gelebt hatte“.

Herbert Haumer: „Man konnte sich wünschen was man wollte, es gab ja nix“

Schon in der Adventszeit sei der Wunschzettel geschrieben worden, aber, so Herbert Haumer „man konnte sich wünschen was man wollte, es gab ja nix“. Gerne hätte er ein Fahrrad oder eine Lederhose gehabt, aber das sei nicht drin gewesen.

„Nebenan am Neumarkt war das Hauptpostamt, da ließen uns die Briefträger schon mal mit ihren gelben Fahrrädern ein paar Runden auf dem Hof drehen“, erinnert sich Herbert Haumer heute noch an diese nette Geste der Postbeamten.

Heiligabend 1945 sei trotz der widrigen Umstände ein schönes Fest

Heiligabend 1945 sei trotz der widrigen Umstände ein schönes Fest im Kreise der Familie gewesen. „Wir hatten schon am Mittag Bescherung, Mama hatte dazu leckere Plätzchen und einen Kuchen gebacken“, erzählt Herbert Haumer. Und auch zum Abendessen wurde aufgetischt, was möglich war: „Uns ging es noch ganz gut, Bäckermeister Pieper versorgte uns mit Brot und das Fleisch kam von Friedchen Drolshagen“.

Und auch ein paar Geschenke lagen unter dem geschmückten Tannenbaum. „Das Christkind hatte für mich zwei Schreibblöcke aus Feldmühlenpapier und zwei Bleistifte mitgebracht, dazu gab es von Mama einen aus gebrauchter wolle gestrickten Pullover“.

Kinder, die Care-Pakete von den Amerikanern bekamen, hatten etwas mehr gehabt

Kinder, die Care-Pakete von den Amerikanern bekamen, hätten da etwas mehr gehabt, wer allerdings ein solches Care-Paket bekam und wer nicht, kann Herbert Haumer nicht sagen. Kurz vor Mitternacht habe sich die Familie dann zur Christmette in die Propsteikirche aufgemacht, und danach sei er müde ins Bett gefallen, denn die Nacht war kurz.

„Am 1. Weihnachtstag musste ich schon früh aus den Federn, denn ich war als jüngerer Messdiener für das Engelamt in Propstei eingeteilt“. Die älteren Messdiener wie Piepers Rudi und Metten „Schlacka“ hätten bei der Christmette mitmachen dürfen.

Die Mutter konnte angesichts der Lebensmittelknappheit aus Nix was machen

Die beiden Festtage seien in der Familie gefeiert worden. Mutter habe immer in der Küche zu tun gehabt, weiß Herbert Haumer: „Trotzdem es wenig Lebensmittel und Zutaten gab, konnte Mutter aus Nix was machen, ich habe ihr oft bewundernd über die Schulter geschaut“.

Erstmals sollten im Januar 1946 wieder die Heiligen Drei Könige durch die Stadt ziehen. Erstmals dabei auch Herbert Haumer, der durch Zufall an diesen Posten kam: „Rudi Pieper fragte mich, ob ich beim Dreikönigssingen mitmachen wolle, denn der Junge, der schwarz gemacht werden sollte, hatte wohl keine Lust mehr“. Spontan habe er zugesagt und Mutter habe ihn mit Ruß aus dem Küchenofen geschminkt.

Sie zeigte zum schwarze König: "Schau mal, das bist du"

Und dann ging es von Haus zu Haus: „Bei Brusis Butterkopp haben wir auch gesungen, die hatten so ein tolles Weihnachtszimmer, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Frau Brusis legte ihre Hand auf meine Schulter und führte mich zur Krippe. Dabei zeigte sie auf den schwarzen König und sagte ‚schau mal, das bist du‘“.

Das Sternsingen sei eine schöne Sache gewesen und habe in dieser entbehrungsreichen Zeit viel Spaß gemacht. Den Schreibblock aus Feldmühlenpapier und die beiden Bleistifte hat Herbert Haumer bis heute aufbewahrt: „Meine Klavierlehrerin schrieb immer auf die Zettel, was ich proben sollte und quittierte dann auf dem unteren Rand die Übungsgelder“.

Schöne Erinnerungen an eine besinnliche Nachkriegs-Weihnacht unter schwierigen Lebensbedingungen.

Herbert Haumer übernahm 1968 die Fleischerei Drolshagen

Info-BoxHerbert Haumer wurde am 22. September 1935 in Arnsberg geboren, sein Vater war Angestellter bei der VEW. 1968 übernahm er das Fleischereigeschäft von Otto Drolshagen an der Jägerstraße, es folgten später Filialen am Gutenbergplatz und auf dem Schreppenberg. 2018 wurde Fleischermeister Herbert Haumer mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet.

