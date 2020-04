Arnsberg: Frauenberatung leistet auch in Corona-Zeiten Hilfe

Das Kontaktverbot in der Coronakrise erschwert auch die Arbeit in Frauenberatungsstelle und Frauenhaus.

„Unsere Arbeit bedeutet immer auch Krisenintervention und Stabilisierung“, erklärt Sozialarbeiterin Larissa Braun. „In Zeiten der Corona-Pandemie natürlich in doppeltem Ausmaß.“ Bisher verzeichnet das Team in Arnsberg keine Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt, sieht in der Krise aber durchaus ein hohes Risiko dafür. Wenn es Frauen gebe, die sich aus Angst vor einer Ansteckung nicht an Hilfsstellen wendeten, sei ein erhöhtes Aufkommen nach Ende des Kontaktverbots zu erwarten.

Larissa Braun: „Psychische Grenzen werden erreicht und das Aggressionspotenzial steigt“

„Soziale Isolation, Zukunftsängste, Gesundheitsprobleme und existenzielle Sorgen belasten die Familien zusätzlich“, so Braun. „Psychische Grenzen werden erreicht und das Aggressionspotenzial steigt.“ Gleichzeitig seien die Handlungsmöglichkeiten und die Räume, um einander aus dem Weg zu gehen, eingeschränkt.

Hilfestellung auch online und am Telefon

Umso mehr betonen die Mitarbeiterinnen jetzt, dass betroffene Frauen sich jederzeit Hilfe suchen sollten und sorgen dafür, die Angebote im Frauenhaus und in der Beratungsstelle aufrecht zu erhalten – wenn auch ganz anders als sonst. „In der Frauenberatung haben wir die persönlichen Face-to-Face-Beratungen eingestellt“, erklärt Mitarbeiterin Lena Baader.

„Dies bedeutet aber nicht, dass die Beratung und Unterstützung von Frauen und Mädchen nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Beratung findet in Form von telefonischen Kontakten, Onlineberatungen, Chatberatungen und Videochats statt. Unsere Erfahrungen der letzten Wochen zeigen, dass die Frauen dieses Angebot gerne nutzen und zurzeit auf Grund steigender psychischer Belastungen häufigere und engmaschigere Beratungen benötigen.“

„Wir versuchen, trotz aller Vorgaben und des Kontaktverbots Alternativen anzubieten“

Im Frauenhaus ist die Situation aktuell für alle schwierig – für Frauen, Kinder und Mitarbeiterinnen. Es muss auch hier Distanz gewahrt werden, denn niemand möchte einen Aufnahmestopp wegen einer Infektion im Haus riskieren.

Die Frauen und Kinder sollen sich vorwiegend in den Wohneinheiten aufhalten, Gemeinschaftsräume sind nicht mehr in Gruppen nutzbar. Bei allen behördlichen Angelegenheiten versuchen die Mitarbeiterinnen, den persönlichen Kontakt zu meiden, doch für ihre Arbeit mit den Frauen ist genau der sehr wichtig.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Man muss bedenken, dass die Frauen, die zu uns kommen, teils sehr traumatisiert sind. Die psychosoziale Beratung lebt vom persönlichen Kontakt“, so Braun. „Wir als Einrichtung versuchen, trotz aller Vorgaben und des Kontaktverbots Alternativen anzubieten wie zum Beispiel Eins-zu-Eins-Beratungsspaziergänge, Gartenprojekte etc. Alles, was der Seele gut tut.“ Denn gerade jetzt sei die Gefahr bei vielen Betroffenen hoch, in depressive Episoden zu verfallen.

Frauenberatung: Im Notfall die Polizei hinzuziehen

Wenn eine Situation zuhause zu eskalieren droht, raten die Expertinnen: „Verlassen Sie die Situation. Gehen Sie alleine oder mit den Kindern eine Runde spazieren. Auch im Badezimmer finden Sie eventuell Ruhe, sich einzuschließen und einen Moment für sich zu sein.“ Nachbarn, Freunde, Bekannte seien aufgefordert, bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt mitzuwirken:

„Falls Sie Zeuge sind, sollten Sie unbedingt Kontakt zur betroffenen Frau suchen und Ihre Hilfe anbieten, auch Kontakte weitervermitteln. Natürlich im Notfall auch die Polizei hinzuziehen.“