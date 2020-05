Arnsberg: Freude über Neustart im SGV-Jugendhof

Der SGV-Jugendhof im Arnsberger Hasenwinkel hat nach dem „Corona-Lockdown“ wieder die ersten Gäste empfangen. Unsere Zeitung sprach mit dem Leitungsteam auf der sonnigen Terrasse bei Kaffee und Plätzchen über die Auswirkungen der vergangenen Wochen und die Zukunftspläne in den nächsten Monaten.

Die Zeit seit dem Öffnungsverbot Mitte März sei ziemlich stressig gewesen, berichtet Hausleiterin Sonja Fortmann. „Tagelang habe ich mit meiner Stellvertreterin Jutta Danne-Bettgen herumtelefoniert und Absagen erteilen müssen“, sagt die Jugendhof-Chefin, und Marketing Leiterin Anja Hillmann ergänzt: „Wir mussten praktisch von Hundert auf Null zurückfahren“. Denn nicht nur die Urlaubsgäste hätten gefehlt, auch geplante Schulungen wie der Erste-Hilfe-Kurs der Wanderjugend oder die Blockunterrichte der angehenden Forstwirte hätten nicht stattfinden dürfen.

Bemühen um Terminverschiebung im Corona-Lockdown

Man habe allerdings immer versucht, die Termine umzulegen, da man auf jeden Fall die Gäste behalten möchte. Das seien schon beklemmende Wochen gewesen, denn im Jugendhof sei man gewohnt, dass das ganze Jahr über Rummel und Betrieb herrsche. Allein ein Eichhörnchen habe jeden Tag vorbeigeschaut und am Fenster gesessen. Besonders schlimm für das rührige Team seien die beiden Monate April und Mai gewesen: „Die Natur erwacht zum Leben und bei uns war Totenstille, das war schon eine bedrückende Situation und wir hatten alle ein komisches Gefühl“, erinnert sich Sonja Fortmann.

„Tagsüber war Home-Office angesagt, einmal in der Woche haben wir uns zur Krisensitzung im Hasenwinkel getroffen, da galt es neue Konzepte zu besprechen und schon mal die Zukunft zu planen“, berichtet die Hausleiterin. Darum sei man glücklich gewesen, als die gute Nachricht von der Öffnungserlaubnis eintrudelte und „grünes Licht“ gegeben hätte.

Alle Stammkunden hätten spontan ein Schreiben per E-Mail erhalten, danach habe das Telefon nicht mehr stillgestanden. „Wir haben dann sofort ein passendes Hygienekonzept erstellt, das ganze Haus grundgereinigt und die Laufwege mit Klebeband markiert“, so die stellvertretende Hausleiterin Jutta Danne-Bettgen.

Urlaub vor der Haustür

Die vielen Anfragen von Gästen, darunter ausgesprochen zahlreiche Leute aus der Region, zeigen, dass der SGV-Jugendhof mit seiner wunderschönen Lage auch nach der Corona-Krise ein beliebtes Ziel für Wanderer, Fahrradfahrer und Familien mit Kindern ist; und dass das Interesse am „Urlaub vor der Haustür“ weiterhin attraktiv ist. Am Feiertag Christi Himmelfahrt trafen am Mittag mit einer Familie aus Münstereifel die ersten Gäste im SGV-Jugendhof ein.

Auch die beiden Dortmunder Marco Tietz und Jens Teupner nutzten den Vatertag zu einer Radtour durchs Land. Mit dem Zug waren die beiden Freunde aus dem Ruhrgebiet bis Balve angereist und von dort ab Sorpesee weiter nach Arnsberg geradelt. Tags darauf ging es entlang des Möhnesees Richtung Hagen-Hohensyburg und dann wieder in die Heimat zurück.

Zahlreiche Angebote im kommenden Sommer Der SGV-Jugendhof liegt im idyllischen Hasenwinkel in Arnsberg. Am Jugendhof gibt es ein vier Hektar großes Außengelände direkt am Waldrand. Zahlreiche Angebote haben die Verantwortlichen für die Sommerzeit vorbereitet, unter anderem eine dreitägige „Humboldt Expedition“ mit großem Rahmenprogramm. Wie stark Schulklassen den Jugendhof in diesem Jahr noch nutzen werden, ist abzuwarten. Infos und Kontakt: www.sgv-jugendhof.de oder unter Telefon 02931 / 524825 Es gilt – mit Ausnahmen - Maskenpflicht. Statt eines Buffets werden Tellergerichte an der Küche mit „Spuckschutzwand“ ausgegeben und im Speisesaal gibt es vorgeschriebene Abstandsregeln und zugewiesene Tische.

„Zwölf Erwachsene und vier Kinder sind zwar erst ein bescheidener Anfang“, sagt Sonja Fortmann, freut sich aber mit ihrem Team über die neuen Gäste. Denn normalerweise sei es an Feiertagen wie Christi Himmelfahrt Pfingsten oder Fronleichnam mit 90 bis 100 Gästen rappelvoll. Aber ein Anfang sei gemacht und „darüber sind wir alle sehr froh“. Denn auch zahlreiche Sommerferienangebote wie Naturexkursionen, Lagerfeuer und Familienwanderungen sind vorbereitet und geschnürt.

In welche Richtung es durch die Lockerungen der Corona-Verbote allerdings konkret gehen wird, darüber können Anja Fortmann und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur spekulieren. „Der unbekannte Faktor sind die Klassenfahrten der Schulen, darum ist eine Planung für das 2. Halbjahr nur bedingt möglich“, erläutert Marketingleiterin Anja Hillmann das Problem und wirbt bei den Gästen für den Sommerurlaub im SGV-Jugendhof: „Unser ganzes Team freut sich auf den Neustart – wir sehen uns im Arnsberger Hasenwinkel wieder“.