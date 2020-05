Arnsberg: Gastronomen wollen Gästen Mut machen

Arnsberg/Neheim. Im Neheimer „R-Café“ und im „La Vita“ in Arnsberg läuft der Betrieb nur langsam wieder an. Die Gastronomen sind dennoch froh über die Lockerung.

In der Krise halten die Betreiber von R-Café und La Vita an ihrem Optimismus fest, Bauchschmerzen bereitet ihnen die derzeitige Lage in der Gastronomie trotzdem. Nach der Schließungszeit, in der nur Außer-Haus-Verkauf möglich war, läuft das Geschäft nur langsam wieder an.

Per QR-Code können Besucher des „La Vita“ die Speisekarte abrufen. Peter Beckmann muss die gedruckten Exemplare ansonsten nach jedem Gast desinfizieren lassen. Foto: Wolfgang Becker

„Ich habe einen Haken an dieses Jahr gemacht, möglich sind vielleicht 30 Prozent des normalen Umsatzes“, sagt Peter Beckmann, Betreiber des „La Vita“ in Arnsberg. „Ich lebe jetzt von Reserven.“

Erst vor Kurzem haben er und Geschäftspartner Pino Ruggiero um eine Lounge im Nachbargebäude erweitert. Jetzt seien noch einmal rund 1000 Euro in die Hygienemaßnahmen vor der Wiedereröffnung geflossen, berichtet Beckmann.

Von 160 Plätzen sind durch die Abstandsregeln noch 115 übrig geblieben, der Aufwand für das Personal ist durch die zusätzlichen Auflagen gestiegen. Dass er trotzdem eröffnen würde, sobald es wieder erlaubt ist, war für Peter Beckmann aber trotz all dieser Hürden nie eine Frage. „Das Wichtigste ist jetzt positives Denken“, sagt er. „Wir bleiben optimistisch und wollen das auch an unsere Gäste weitergeben.“

Kurzarbeit beantragt

Darin ist er sich mit Peter Sachnik einig. Auch für den Geschäftsführer des R-Cafés in Neheim war eine freiwillige Verlängerung des reinen Außer-Haus-Angebotes keine Option. Er denkt an die Zeit nach den Beschränkungen und möchte seinen Gästen zumindest ein kleines Stück Normalität zurückgeben, nach der sich viele sehnen. „Man will den Leuten Mut machen, ihnen etwas Positives vermitteln – wirtschaftlich ist das alles aber nicht“, sagt Sachnik.

Die Regeln Restaurantbesucher müssen sich namentlich registrieren lassen. Auf dem Weg zum Tisch und beim Verlassen des Restaurants muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Selbstbedienungsangebote sind nicht möglich, ein Platz wird von den Mitarbeitern zugewiesen. Personen aus zwei Haushalten dürfen gemeinsam an einen Tisch sitzen.

Allerdings hat sich der R-Café-Besuch verändert. Am Eingang müssen Gäste ihren Mund-Nase-Schutz anlegen und die Hände desinfizieren, Schilder weisen auf den nötigen Abstand zu anderen Gästen hin und Mitarbeiter holen jeden Gast an der Eingangstür ab.

Am Tisch gibt es keine Salz- und Zuckerstreuer und keinen Besteckkorb zur Selbstbedienung mehr, die Speisekarten müssen nach jedem Besuch ausgetauscht und für den nächsten Tag desinfiziert werden. Bald sollen Gäste einen QR-Code einscannen und die Karte auf ihrem Smartphone einsehen können, erklärt Sachnik. In Arnsberg hat Beckmann diese Strategie bereits umgesetzt. Denn der Aufwand ist für die Teams ohnehin schon deutlich gestiegen.

„Wir haben ein eigenes Hygienekonzept erstellt“, erklärt Sachnik. „Jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter die Tätigkeit wechselt, wäscht und desinfiziert er sich die Hände, mindestens aber alle 30 Minuten.“ Trotzdem versucht auch Sachnik das Positive zu sehen: „Wir sind froh über jeden kleinen Schritt in Richtung Normalität.

Ihre Mitarbeiter wollen beide Gastronomen halten und haben Kurzarbeit beantragt. Die Entscheidung des Bundeskabinetts, den Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie auf sieben Prozent zu senken, begrüßen beide als finanzielle Hilfe. „Die Mehrwertsteuersenkung ist super, sie hätte schon längst kommen können“, sagt Beckmann. Ab Juli gilt der niedrigere Satz in Deutschland für ein Jahr.