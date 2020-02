Arnsberg: Glätte lauert meist frühmorgens

Der Winter ist noch nicht vorbei – in den kommenden Nächten sinken die Temperaturen im Hochsauerland erneut in den Minusbereich; glatte Straßen, meist frühmorgens, sind die Folge. Verkehrsteilnehmer sollten vor allem auf – teils abgelegenen – Kreis-, Landes- und Bundesstraßen auf der Hut sein. Dafür, dass die Unfallgefahr gering bleibt, sorgt – neben den Kommunen (wir berichteten) – auch Straßen NRW. Man sei „für alle Fälle gewappnet“, erklärt Oscar Faneca Santos, Sprecher der Niederlassung Sauerland-Hochstift des Landesbetriebs, auf Nachfrage.

Arnsberg Salz wird während des Streuvorgangs oder kurz davor… Neben zehn Glättemeldeanlagen der Regionalniederlassung sind flächendeckend Mitarbeiter der Straßenmeistereien als „Wettermelder“ rund um die Uhr im Einsatz, um die Einsatzleiter rechtzeitig über die örtliche

Wettersituation zu informieren. Gut 1500 Kilometer Bundes- und Landesstraßen in den Kreisen Soest und HSK werden von den fünf Straßenmeistereien in Arnsberg, Brilon, Erwitte, Meschede und Winterberg betreut (siehe Tabelle). Um zu erreichen, dass gestreutes Salz ausreichend lange auf der Fahrbahn verbleibt, ohne verweht zu werden, wird das Salz während des Streuvorgangs oder kurz davor befeuchtet. Damit vermeidet man Wehverluste während und nach des Streueinsatzes.

Die für die Kreise Soest und Hochsauerland zuständigen Straßenmeistereien haben in den vergangenen Wochen schon Winterdiensteinsätze gefahren – meist in den höheren Lagen des Sauerlandes. Im Bereich Arnsberg/Sundern operiert der Streu- und Räumdienst des Landesbetriebs von der Straßenmeisterei in Müschede als Basis aus – um ein Straßennetz von 317 Kilometern Länge winterfest zu machen (mehr Info im Kasten).

Die „Müscheder Straßen­meister“ haben im laufenden Winter 2019/2020 bisher insgesamt 296 Tonnen Streumittel verbraucht (Stand 1. Februar 2020) – ihr Lager im „Eulendorf“ fasst 1000 Tonnen – und ist somit noch gut gefüllt. In den vergangenen beiden Wintern war der Verbrauch wesentlich höher (1290 Tonnen 2017/2018 und 930 Tonnen 2018/2019) – aber die kalte Jahreszeit reicht ja auch noch bis weit in den Monat März hinein.

Und wie läuft das „Streuen“ ab? Fällt Schnee oder führt gefrorene Nässe zu Glatteis, werden zunächst die Straßen, auf denen der Berufs- und Schülerverkehr fährt, geräumt und/oder gestreut.

43 Fahrzeuge gleichzeitig im Einsatz

„Ziel der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift ist, die Straßen zwischen 6 und 22 Uhr frei zu halten“, sagt Oscar Santos, „die Winterdienstfahrzeuge können aber natürlich nicht überall gleichzeitig sein.“ Verkehrsteilnehmer sollten daher im Winter immer mit Glätte und Behinderungen rechnen.

Die Straßenmeistereien von Straßen NRW in den Kreisen HSK und Soest. Foto: Torsten Koch / WP

Die Straßenwärter steigen in ihre Winterdienstfahrzeuge, wenn andere noch im warmen Bett liegen. 43 Schneeräum- und Streufahrzeuge können in der Region gleichzeitig eingesetzt werden, jedes fährt eine festgelegte Route von rund 40 Kilometern, lädt an einer der Salzhallen Salz nach und fährt wieder zurück. So haben die Winterdienstfahrzeuge die kürzesten Umlaufzeiten. Ohne Salz und Salz-Sole geht es auf den überörtlichen Straßen nicht. Abstumpfende Mittel wie Sand oder Splitt reichen bei den hohen Geschwindigkeiten, die auf den Straßen außerhalb von Ortschaften gefahren werden, nicht aus. Damit die Umwelt so gering wie möglich belastet wird, sorgen Bord-Computer im Führerhaus der Streufahrzeuge für die optimale Streusalzmenge.