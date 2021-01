Arnsberg: Glockenturm-Beleuchtung soll im Januar fertig sein

Arnsberg Laut Stadt haben sich die Arbeiten am Lichtkonzept durch einen unumgänglichen Wechsel des ausführenden Unternehmens verzögert.

Der Glockenturm wirkt derzeit im „Abendkleid“ wie ein Leuchtturm an der Küste: mal ist die Beleuchtung an, mal ist sie aus. Was besonders in der Altstadt auf Unverständnis, teils auch auf Verärgerung stößt. Doch das, verspricht die die Stadtverwaltung, soll bald vorbei sein.

„Denn die Arbeiten am Beleuchtungskonzept für den Glockenturm gehen jetzt in die letzte Phase,“ erklärt Stadtsprecher Frank Albrecht auf Anfrage unserer Zeitung. Aktuell seien lediglich noch einige Restarbeiten zu erledigen, bevor das von den Lichtplanern „Cybulska + Partner – Light Solutions“ (Frankfurt) vorgesehene Konzept für die Beleuchtung des Glockenturms endgültig an den Start gehen könne.

Die Restarbeiten an der Beleuchtung mussten neu ausgeschrieben werden

Doch warum gibt es die nun seit Wochen andauernden Probleme mit der Beleuchtung? Das sei, so Albrecht, einem Wechsel der für die technische Umsetzung des Lichtkonzepts beauftragten Firma geschuldet. „Wegen interner Probleme konnte die zunächst damit betraute Firma die Arbeiten nicht wie vereinbart ausführen.“

Daher sei der Auftrag zur Erledigung der Restarbeiten nach erneuter Ausschreibung durch die Stadt Ende November 2020 an das Kölner Unternehmen „Lightlive“ vergeben worden. Und dieses „hat noch im letzten Jahr bis zum 23. Dezember an der Umsetzung der Beleuchtung gearbeitet.“

Die Beleuchtung der Maria-Statue sowie die der Glockenturm-Durchfahrt ist bereits fertig

Ein Firmenwechsel, der aber auch von der technischen Seite habe nicht mal eben so abgewickelt werden können. „Denn vor diesem Hintergrund musste auch die Software getauscht werden“, erklärt Daniel Litver, Elektrotechniker bei der Stadt Arnsberg. „Das hat dazu geführt, dass der Glockenturm über den Jahreswechsel nicht oder nur zeitweise beleuchtet werden konnte.“

Im Rahmen der notwendigen Restarbeiten habe man aber bereits die Beleuchtung der Maria-Statue sowie die der Glockenturm-Durchfahrt realisieren können

Ziel der Stadt: Der Glockenturm soll sich noch Ende Januar im neuen Licht präsentieren

Um das spezielle Lichtkonzept zur Betonung des Glockenturms bis in die Spitze umzusetzen, würden von der Fachfirma derzeit die Spezial-Objektive für die Projektoren verbaut. Diese so genannten „Gobos“ sind laut Litver so bedampft, dass das Licht der Scheinwerfer nur an die gewünschten Stellen des Arnsberger Wahrzeichens projiziert werde.

Zusammen mit einer dann nötigen abschließenden Softwareprogrammierung der Leuchten soll das Beleuchtungskonzept schließlich abgeschlossen werden. „Und wir hoffen, dass die komplette Beleuchtung des Arnsberger Glockenturms bis Ende Januar fertig werden kann“, nennt Fachmann Daniel Litver die angepeilte Zielmarke.

