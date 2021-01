Frauenberatung Arnsberg: Große Spende an Frauenhaus und Frauenberatung

Arnsberg. Der "Soroptimist Club Meschede" will die Einrichtungen auch weiterhin unterstützen.

Zu Beginn des neuen Jahres freuen sich die Frauen der Frauenberatungsstelle und der Verein Frauen für Frauen in Arnsberg über eine Spende von 3000 Euro. Überreicht wurde die Spendenurkunde jetzt von Martina von Weichs, Präsidentin 2019/2021, und Jutta Rücker vom "Soroptimist Club Meschede" an Dipl.-Pädagogin Karola Enners und Sozialarbeiterin Birte Schritt, die beide im Vorstand von Frauen für Frauen engagiert sind.

Anlässlich der weltweiten Orange Day Aktion “Nein zu Gewalt gegen Frauen“ vom 25. November bis zum 10. Dezember 2020 sammelten die Mitglieder vom "Soroptimist Club Meschede" in der Mescheder Fußgängerzone an den Markttagen Spenden für die Arbeit des Frauenhauses.

In guten Gesprächen und mit kleinen Geschenken wollten die Clubschwestern auf diese wichtige Arbeit nachhaltig aufmerksam machen.

Martina von Weichs: “Es ist uns eine Herzensangelegenheit"

Der Club der Mescheder Soroptimistinnen besteht jetzt seit fünf Jahren. Er ist eingebunden in ein weltweites Netz von SI- Service-Clubs, die sich vor allem für die Belange von Frauen und Mädchen einsetzen.

“Es ist uns eine Herzensangelegenheit und entspricht unseren Clubzielen, an dieser Stelle immer wieder Engagement zu zeigen, und wir versprechen Ihnen unsere Unterstützung auch in diesem Jahr,“ so Martina von Weichs bei der Scheckübergabe.

Der Verein "Frauen helfen Frauen Arnsberg e.V." wurde 1984 gegründet

Mit viel Engagement hatten Frauen aus der Region Arnsberg und Sundern 1984 den Verein "Frauen helfen Frauen Arnsberg e.V." gegründet. Es fehlten im gesamten Hochsauerlandkreis Schutz- und Hilfemaßnahmen für Frauen mit und Frauen ohne Kinder, die von seelischer oder körperlicher Gewalt bedroht sind.

Frauen sollten zudem selbstständig über ihre Zukunft entscheiden und entsprechend ihrer Entscheidungen leben können. In der Folge entstanden 1987 das Frauenhaus und 1995 die Frauenberatungsstelle. Dieses Ziel verfolgt der Verein nach wie vor.

Die öffentliche Finanzierung allein reicht nicht aus

Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig, gemeinnützig und mildtätig. Er finanziert sich über Spenden, Mitgliedsbeiträge und Bußgelder. Für die beiden Einrichtungen Frauenhaus und Frauenberatungsstelle gibt es öffentliche Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochsauerlandkreises sowie der Stadt Arnsberg.

Einen großen Teil der Kosten muss der Verein jedoch selber aufbringen, denn die öffentliche Finanzierung reicht nicht aus.

Kontakt: 02932-8987703 oder verein@frauen-hsk.de

