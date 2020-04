Arnsberg: „Haariger Sheriff“ Ivo jetzt in Rente

Neheim/Dortmund. Polizei-Diensthund Ivo genießt Ruhestand bei seiner Familie in Neheim. Herrchen André Franzisko hat Ausbildung von Nachfolger „Machete“ begonnen.

Dank an einen verdienten Kollegen, der nach vielen Berufsjahren in den Ruhestand geht, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Vor allem, wenn dieser während seines Arbeitsalltags Stockschläge, Flaschenwürfe, Tritte und sogar Messerschnitte einstecken musste... Ivo hat in seinen zehn Dienstjahren bei der Bundespolizei solche schlimmen Erlebnisse verarbeiten müssen. Aber jetzt ist Schluss damit, denn die Rente ruft. „Lieber Ivo, die Bundespolizei im Ruhrgebiet dankt Dir für Deine Leistung und wünscht Dir noch viele glückliche Jahre im Kreise Deiner Familie“, schreiben „seine“ Ordnungshüter zum Abschied. Eine schöne Geste, denn Ivo ist ein Beamter auf vier Beinen; war als Diensthund unterwegs.

Arnsberg Speziell für hoheitlichen Aufgabenbereich ausgebildet Ein Diensthund ist ein speziell für den hoheitlichen Aufgabenbereich ausgebildeter Gebrauchshund. Diensthunde gibt es insbesondere bei Polizei, Zoll und Militär. Diensthunde werden international von den entsprechenden staatlichen Organisationen eingesetzt. Sie werden von einem Diensthundeführer geführt. In Deutschland wurden Diensthunde erst ab 1900 eingesetzt, als Gendarmen ihre Hunde mit auf Streife nahmen. Der erste Einsatz soll am 1. Oktober 1901 stattgefunden haben. Als um 1902 eine Dogge im Polizeidienst bei einem Großbrand die Menschen vom Gefahrenort fernhielt, war das Polizeidiensthundewesen geboren. In den 1970er Jahren führte man in Deutschland Spezialausbildungen für Polizeihunde ein. Der Malinois, nach dem französischen Namen der flämischen Stadt Mechelen benannt (flämisch: Mechelaar), ist eine Varietät des Belgischen Schäferhundes, einer anerkannten belgischen Hunderasse.

Seine Familie lebt in Neheim; und dort hat die Karriere des „haarigen Sheriffs“ auch begonnen. Am 23. Mai 2011 berichtete diese Zeitung über die „Einstellung“ des Malinoisrüden in den Polizeidienst. Herrchen Andre Franzisko war damals ebenso stolz wie Vorstand und Mitglieder des Neheimer Schäferhundevereins im Erlenbruch. Ursprünglich aus dem Ruhrgebiet stammend, lebte der damals 30-jährige Beamte der Bundespolizei seit fünf Jahren im Sauerland, als er Ivo - der mit vollem Namen übrigens „Arrack’s Home Illusion“ heißt – zur Sichtungsprüfung zum Diensthund der Bundespolizei vorstellte. Der seinerzeit 18 Monate alte Rüde bestand mit Bravour! Beginn einer Polizeilaufbahn, während der Ivo – neben den erwähnten schlechten Erfahrungen – auch viel Zuneigung von (zweibeinigen) Kollegen und zahlreichen freundlichen Bürgern erlebt hat. Außerdem stehen zahlreiche Fahndungs- und Einsatzerfolge zu Buche.

Mit seinem Nachfolger „Machete“ (links) tauscht sich Ivo regelmäßig aus – und gibt dem Azubi Tipps für dessen künftigen Dienstalltag. Foto: Privat / WP

Nur ein Beispiel: Als es im Dezember 2017 auf dem Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs zu sexuellen Belästigungen gegen zwei Frauen kam, konnte Ivo mehrere Tatverdächtige im Keuning-Park stellen. Die Männer waren zuvor in Richtung Nordstadt geflüchtet. „Ivo nahm die Fährte auf und konnte drei Personen (18/22/27) in einem Gebüsch stellen. Dort verharrten die Männer, offensichtlich beeindruckt von dem bellenden Hund, bis weitere Einsatzkräfte sie festnehmen konnten“, heißt es dazu im Polizeibericht...

Sogar Castoren geschützt

Nach einem Jahrzehnt im Früh-, Spät- und Nachtdienst, mit zahlreichen Fußball- und Versammlungseinsätzen aber auch „dienstlichen Ausflügen“ außerhalb des Ruhrgebiets – z.B. dem G 20-Gipfel in Hamburg oder Begleitung von Castortransporten – darf Ivo nun seine Pension genießen.

Natürlich im Kreise seiner Familie in Neheim, die ihm auch nach seiner Karriere ein Heim bietet. Dort kann er sich mit seinem Nachfolger, Malinois „Machete“, austauschen und ihm Tipps für den Dienstalltag geben – damit der „Azubi“ demnächst genau so erfolgreich wird wie der Pensionär...