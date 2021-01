Arnsberg: Hackerangriff auf erzbischöfliche Gymnasien

Arnsberg/Neheim. Doch beide Schulen - Mariengymnasium und St.-Ursula-Gymnasium - hatten das Problem schnell im Griff, der Unterricht läuft weiter.

Die Schulen des Erzbistums Paderborn sind von einem Cyberangriff betroffen, damit auch das Mariengymnasium in Arnsberg und das St.-Ursula-Gymnasium in Neheim. Doch der Unterricht an beiden Schulen wurde nicht nennenswert beeinträchtigt.

"Es ist ein Angriff von außen, der durch unzählige Anfragen das System zum Zusammenbruch bringt", erklärt Bertin Kotthoff, Schulleiter des St.-Ursula-Gymnasiums (SUG) in Neheim. Betroffen sei das Schulportal, über das der Unterricht online organisiert werde, das Netzwerk der Schule selbst sei nicht von der Attacke betroffen.

Der Angriff trifft die Schulen ausgerechnet im Lockdown

Der Angriff trifft die Schulen ausgerechnet im Lockdown, in der erneuten Phase des ausschließlichen Distanzlernens. Doch die Schulen hatten noch Glück im Unglück und konnten weiter unterrichten. "Wir haben seit dieser Woche eine Videokonferenz-Software, die ungestört weiterlief. So konnten wir den Unterricht und den Kontakt zu den Schülern aufrechterhalten", erklärt Kotthoff.

Das Schulportal des SUG sei am Mittwoch erstmals nicht mehr erreichbar gewesen, zwischenzeitlich sei es zeitweise wieder stabil. Der Dienstleister habe Strafanzeige erstattet und arbeite mit Hochdruck daran, das System zu stabilisieren.

Bei dem sogenannten DDoS-Angriff wird durch unzählige Anfragen ein System überlastet, es kommt zum "Denial of Service", einer Nichtverfügbarkeit des jeweiligen Internetdienstes.

Schnell auf eine zweite "Pipeline" umgeschaltet und den Distanzunterricht sichergestellt

Kein Problem war diese Attacke auch für das Arnsberger Mariengymnasium. Dort hatte man, erklärt Schulleiter Herbert Loos, bereits vor längerer Zeit die eigene, rein schulinterne Plattform "MGA-Modul" eingerichtet. "So hatten wir noch eine zweite ,Pipeline' und konnten einfach alles auf diese Plattform umstellen."

So sei man am Mariengymnasium nur kurz von dieser Attacke betroffen gewesen "und wir konnten so entsprechend schnell den Distanzunterricht wieder aufnehmen". Ursprünglich hatte das Mariengymnasium das MGA-Modul schon längst abschalten wollen, was aber noch nicht geschehen sei. Damit konnte man nun ohne nennenswerte Probleme flugs in diesen Kanal wechseln, um den Unterricht sicherzustellen.

Mariengymnasium mit dem Start des Distanzunterrichts zufrieden

Der Distanzunterricht selbst, sagt Herbert Loos, sei an der Schule sehr gut angelaufen. "Die Technik funktioniert und so wurden nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler nicht erreicht."

Dieses Funktionieren zeige sich auch in der geringen Zahl von Beschwerden: "An einem Tag hatten wir beispielsweise lediglich drei Anrufe von Eltern, weil deren eigene Router defekt waren." Das sei schon eine gute Startbilanz. Vor allem, wenn man bedenke, "dass die Eltern hohe Anforderungen stellen".

