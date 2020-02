Arnsberg: Hangarabriss läuft zu schleppend - Stadt reagiert

Der Bezirksausschuss Arnsberg - diesmal am Montagabend in der Fröbelschule zu Gast - hatte nicht nur das Thema „Beleuchtung“ auf dem Schirm.

Einmal mehr ging es auch um den ruhenden Verkehr auf Steinweg / Alter Markt. Ein Thema, das seit dem Aufstellen der Topf-Bäume wieder hochgekocht ist.

Ausschuss reicht das Thema Parken auf Steinweg / Alter Markt an Ältestenrat weiter

Allerdings machte der Ausschuss darum nicht viel Federlesen. Vielmehr wurde das Thema an den „Ältestenrat“ weitergereicht. Denn schließlich seien die grundsätzlich bestehenden Regelungen im gerade erst im Stadtrat verabschiedeten Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegt.

Und daran wollten die Parteivertreter nach den langen und intensiven Beratungen zum Integrierten Handlungskonzept nicht wieder rütteln.

Stadtplanerin Michaela Röbke: Baumtöpfe nehmen keine legalen Parkplätze weg

Die Bäumkübel sollen das wilde Parken auf Steinweg / Alter Markt reduzieren. Was laut Stadt durchaus funktioniert. Foto: Achim Gieseke

Stadtplanerin Michaela Röbke unterstrich zudem nochmals, dass die für viel Diskussionsstoff sorgenden Baumtöpfe als Regulativ für den ruhenden Verkehr lediglich dort platziert worden seien, „wo das Parken ohnehin nicht erlaubt ist“.

Damit, unterstrich sie, seien keine der legalen Stellplätze in dieser Zone weggefallen.

Dazu einige Zahlen: Im November 2019 haben die Ordnungskräfte am Steinweg 57, am Alten Markt 410 Verwarnungen ausgestellt. Nach dem Platzieren der Bäume Anfang Dezember waren es im letzten Monat des Jahres nur noch 14 Knöllchen am Steinweg und 166 am Alten Markt.

Dr. Birgitta Plass: Ziel, ordnungswidriges Parken möglichst zu unterbinden, ist erreicht

Damit habe man das Ziel, ordnungswidriges Parken möglichst zu unterbinden, erreicht, urteilte die zuständige Fachdienstleiterin Dr. Birgitta Plass in einer dem Ausschuss schriftlich vorgelegten Stellungnahme. „Da nimmt die Stadt ja jetzt dort viel weniger Geld ein,“ reagierte ein Ausschussmitglied mit Humor auf das Zahlenmaterial.

Zum Thema Parken beziehungsweise Steinweg-Öffnung auch am Sonntag hatte es in der vergangenen Woche bereits ein Treffen ansässiger Einzelhändler mit Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner sowie weiteren Verwaltungsmitgliedern gegeben.

Stadt: Beim Abriss des Segelflugzeughangars wurden die Fristen nicht eingehalten

Stichwort ehemaliges Segelfluggelände im Alten Feld: Moniert wurde im Ausschuss der schleppende Abriss von Flugzeughangar und Vereinsheim. „Hier wurden seitens des Vereins die Fristen nicht eingehalten,“ stellte Michael Röbke unmissverständlich klar. „Daher haben wir jetzt entsprechende rechtliche Schritte eingeleitet.“

Thomas Wälter: Müssen den Hundehaltern eine vernünftige Perspektive bieten

Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch über die Einrichtung einer Hundewiese. Da sieht Grünen-Vertreter Thomas Wälter die Stadt ganz klar in der Pflicht: „Wir müssen den Hundehaltern irgendwo im Alten Feld eine vernünftige Alternative anbieten.“ Aber nicht auf dem ehemaligen Fluggelände, das einer anderen Nutzung vorbehalten sein soll.

Verschiedene Nutzungsideen für Ex-Segelfluggelände auf dem Tisch

Für dessen mögliche Nutzung liegen - ausgearbeitet in einem Bürger-Workshop in der Kulturschmiede im vergangenen Jahr- folgende Ideen auf dem Tisch:

- Mehrgenerationenpark mit den Bausteinen Gesundheits- und Fitnessparcours, flussnaher Ruhebereich, biologischer/regenerativer Lehrpfad, digitale Hotspots und Streuobstwiese;

- Pumptrack Offroad-Strecke;

- Naturschutz;

- Modellflug-Erlaubnis-Wiese und / oder

- Teilnutzung als Retentionsraum.

Gutachten zur Umweltverträglichkeit soll Mitte August 2020 vorliegen

Diese Vorschläge müssen jedoch noch auf Artenschutz - und FFH-Verträglichkeit geprüft werden (Infobox).

Die Verwaltung hat damit das Anröchter Büro „LökPlan GbR“ beauftragt, das im Frühjahr mit der Arbeit beginnen und das Gutachten spätestens Mitte August vorlegen soll. „Erst dann wissen wir,“ so Stadtplanerin Röbke, „in welche Richtung wir hier gehen können.“

Der Bezirksausschuss jedenfalls drückt auf das Tempo und will zügig Ergebnisse sehen.