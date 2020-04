Arnsberg: Hubertus Böttcher und Johannes Böhnke im Interview

Welche Gedanken gehen Arnsberger Geistlichen an diesem „besonderen“ Osterfest durch den Kopf? Wir haben den evangelischen Pfarrer Johannes Böhnke und den katholischen Propst Hubertus Böttcher gefragt. Beide sind der Ökumene zugetan – und nicht nur Kollegen, sondern Freunde.

Predigen in der Kirche ist derzeit unmöglich, welche Alternativen gibt es – und wie kommen Sie damit zurecht?

Johannes Böhnke und Hubertus Böttcher Da öffentliche Gottesdienste zurzeit nicht möglich sind, stellen wir Predigten online. Für diejenigen, die mit dem Medium Internet nicht so gut zurecht kommen bzw. keinen Computer haben, bieten wir die Möglichkeit, sich die Predigten gedruckt zuschicken zu lassen. Wir versuchen zudem, als Gemeinde im Gebet verbunden zu bleiben und rufen zu gewohnten Gottesdienstzeiten zum gemeinsamen Gebet. Sehr wichtig ist es uns auch, in der gegenwärtigen Situation in der Gemeinschaft mit den katholischen/evangelischen Mitchristen für die Stadt zu beten. Zu diesem gemeinsamen Gebet laden die Glocken der evangelischen Kirche und der katholischen Kirchen abends um 19.30 Uhr ein.

Der Alltag der Menschen hat sich komplett verändert, der Alltag für Geistliche auch?

Ja, auch unser Alltag ist anders geworden: Hausbesuche und Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen sind aus guten Gründen praktisch nicht mehr möglich. Statt dessen nutzen viele Menschen das Internet oder das Telefon, um mit ihrem Seelsorger Kontakt aufzunehmen oder sich Rat zu holen.

Was vermissen Sie am meisten während der Coronakrise – als Seelsorger und als Bürger?

Die Gottesdienste am Sonntag, die Gottesdienste in den Altenheimen und in der Schule. Jetzt, wo das nicht geht, merken wir, wie unendlich viel uns die Gemeinschaft mit anderen Menschen bedeutet, die wir hoffentlich bald wieder erleben dürfen. Gott sei Dank sind wir auf die Idee gekommen, die Glocken trotz der abgesagten Gottesdienste zur Gottesdienstzeit läuten zu lassen. Der erste Sonntag der Kontaktsperre ohne Glockengeläut – diese Stille über der Stadt war geradezu gespenstisch. Neben der Leerstelle, die die ausgefallenen Gottesdienste hinterlassen, sind auch die Einschränkungen bei Trauergottesdiensten schmerzlich. Gerade diese Amtshandlung ist durch eine sehr große Nähe geprägt – und nun: statt einer Umarmung ein Gruß aus zwei Metern Entfernung…Alls Bürger vermisst man das Leben in den Straßen unserer Stadt, die Unbefangenheit im Frühling, das Treiben auf dem Steinweg und die Kinder und Jugendlichen, die sonst das Ruhrufer bevölkern…

Viele Menschen haben mehr Angst vor der Zeit nach der Krise als vor dem Virus – was sagen Sie ihnen?

Die meisten derjenigen, mit denen wir sprechen, fühlen sich durch die Kontaktsperre gut geschützt. Die Ängste sind manchmal diffus: Wird die Pandemie doch noch apokalyptische Ausmaße annehmen? Konkrete Ängste vor dem, was nach der Krise kommt, nimmt man gegenwärtig nicht nur bei Freunden wahr, die unternehmerisch tätig sind, sondern auch bei vielen Menschen aus den Gemeinden, die jetzt schon von Kurzarbeit betroffen sind oder bald betroffen sein werden. Wobei ich den Eindruck habe, dass viele die tatsächlichen Konsequenzen des „Lockdown“ im Moment weder absehen können noch wollen (Böhnke). Doch Angst wäre ein schlechter Ratgeber; im Miteinander der Menschen liegt die Chance – alles wird gut (Böttcher).