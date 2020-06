Arnsberg: Jugendfilmprojekt „Abgedreht“ bekommt Filmpreis

Arnsberg. Jugendliche aus Arnsberg belegen als Team den zweiten Platz beim Generationenfilmpreis und hoffen auf Unterstützung beim Online-Voting.

Jubel beim Team des Jugendfilmprojekts „Abgedreht“: Mit ihrem Film „Noah“ haben die Jugendlichen aus Arnsberg den zweiten Platz in der Kategorie Team-Award beim Deutschen Generationenfilmpreis belegt.

Den Preis durften sie am Samstagabend bei der Verleihung im Wuppertaler Autokino entgegennehmen. „Mit dem Platz sind die Jugendlichen super zufrieden, da sie in Konkurrenz zu Filmschaffenden von Universitäten und Landes- sowie Bundesfilmprojekten angetreten sind“, sagt Christian Eckhoff, Leiter des Familienbüros der Stadt Arnsberg.

Über die Preisträger haben Fachjurys entschieden. Im Film der Arnsberger, der im vergangenen Jahr im Sauerlandtheater Premiere feierte, geht es um Noah, der in seinen Gedanken immer weiter an den rechten Rand der Gesellschaft gerät. Eines Tages schenkt ihm die Bewohnerin eines Seniorenheims ein Tagebuch. Er liest darin von der Geschichte eines jüdischen Jungen, der in der Zeit der Nationalsozialisten gelebt hat und erfährt so von den Gräuel-Taten der Nazis gegen die jüdischen Mitbürger.

Stimmen für Publikumspreis

Noch im Rennen ist das Filmteam beim Publikumspreis. Der mit 1000 Euro dotierte Preis wird vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration gestiftet. Ihn erhält das Filmteam, das online die meiste Unterstützung bekommt. „Die Jugendlichen brauchen jede Stimme, um diesen zusätzlichen Preis zu gewinnen“, sagt Eckhoff und bittet um Klicks für „Noah“. Bekanntgegeben wird der Gewinner am 28. Juni um 18 Uhr bei einer Online-Konferenz, zu der sich jeder kostenlos anmelden kann.

Noch bis zum 28. Juni kann jeder Interessierte dafür abstimmen unter www.vote.bundesfestival.de