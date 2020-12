Arnsberg: Katholische Kirchen sagen alle Gottesdienste ab

Arnsberg Die Arnsberger Kirchengemeinden einigten sich darauf, ab sofort alle Präsenz-Gottesdienste bis zum 10. Januar abzusagen.

Die katholischen Kirchengemeinden in Arnsberg haben sich entschieden die Gottesdienste vom 24. Dezember bis zum 10. Januar auszusetzen. Die Pastoralteams in Arnsberg, Hüsten und Neheim teilten das am Dienstag mit. Alle sprechen von einer „Entscheidung schweren Herzens“.

„Uns ist bewusst, dass dieser Schritt kein einfacher ist und es wurde sehr miteinander gerungen“, so das Pastoralteam in Neheim-Voßwinkel. „Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, halten sie aber in der derzeitigen Situation für angemessen“, sagen die Verantwortlichen der Hüstener Großpfarrei St. Petri. Gerade in diesen Zeiten bedeute für viele Menschen der Gottesdienst in der Kirche die mitunter einzige Auszeit aus ihrer Corona bedingten Isolation und könne das gemeinsame Gebet eine Quelle der Stärkung und des Trostes sein. „Dennoch tritt daneben die Sorge um die Gesundheit der Menschen und das Bestreben, der Ausbreitung des Virus in unserer Stadt entgegenzuwirken. So haben wir uns schweren Herzens für diesen Schritt entschlossen“, so die Hüstener.

Auch das Pastoralteam der Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg ist nach langer und intensiver Diskussion zu der Überzeugung gelangt, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, Für und Wider abgewogen und sind zu dem Entschluss gekommen, keine Gottesdienste in den Kirchen zu feiern“, sagt Dechant Propst Hubertus Böttcher als Leiter der Propsteipfarrei St. Laurentius. „Gesundheit ist ein hohes Gut und wir möchten niemanden gefährden“, fügt er hinzu.

Pastoralverbund Arnsberg

Folgende Gottesdiente werden online übertragen über die Homepage der Propsteipfarrei St. Laurentius www.pr-arnsberg.de oder www.kirchen-stream.de:

- Heilig Abend 15 Uhr aus Hl. Kreuz und 17 Uhr aus der Propsteikirche (mit dem gesamten Pastoralteam)

-1. Weihnachtstag 11 Uhr aus Hl. Kreuz und 18.30 Uhr aus der Propsteikirche

-2. Weihnachtstag 10 Uhr aus dem Seniorenhaus St. Anna.

Folgende Angebote sind außerdem über den you-tube-Kanal „Caritas und Pastoral“ oder über die Homepage der Propsteipfarrei abrufbar: Ein Krippen-Schattenspiel der Kinder der Propsteigemeinde, ein Krippenspiel mit Playmobilfiguren der Kommunionkinder aus St. Pius, eine Krippenandacht aus St. Stephanus., Weihnachtslieder die passend zu dem Hausgottesdienst von Organisten/innen an den Orgeln der Propsteipfarrei eingespielt wurde. Jeden Sonn-und Feiertag finden Sie dort ein neues Weihnachtslied, auch zum mitsingen.

Ein analoges Angebot ist der Krippenweg „Von Fenster zu Fenster durch die Stadt“ Beginnend im Seniorenhaus St. Anna, Ringlebstraße 27, wird in 11 Fenstern, bis zur letzten Station in der Stadtkapelle, der Weg zur Krippe ist in kindgerechten Bildern dargestellt.

Die Kirchen sind weihnachtlich geschmückt und festlich beleuchtet und laden tagsüber zur persönlichen Andacht ein.

St. Petri Hüsten:

Offene Kirchen: Die Kirchen werden zum Besuch und Gebet an der Krippe geöffnet bleiben. Zu den bisher geplanten Gottesdienstzeiten werden Seelsorger in den Kirchen präsent sein. Eine Klanginstallation unseres Pastoralteams mit Liedern, Texten und Gebeten lädt dazu ein mit Blick auf die Krippe die Botschaft des Weihnachtsfestes aufzunehmen. Diese ist auch über die Homepage abrufbar.

Livestream-Gottesdienste: An allen Orten werden die Glocken zum Mitfeiern der Livestream-Gottesdienste einladen: am Heiligabend um 18 Uhr, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr, an Silvester um 18 Uhr, sowie an allen Sonntagen ebenfalls um 11 Uhr.

Weihnachten zu Hause: Auf unserem YouTube-Kanal finden sich Gottesdienst-Videos für Kleinkinder. Auf unserer Homepage sind vielfältige Angebote abrufbar, die eine eigene Gestaltung des Weihnachtsfestes zu Hause ermöglichen.

Krippenweg: In Müschede lädt ein Krippenweg ein dem Weihnachtsgeschehen auf die Spur zu kommen und in Hüsten auf dem Alten Friedhof kann die mit einer Krippe zur Friedenskapelle gestaltete Kriegerkapelle besucht werden.

Friedenslicht: An den Krippen in allen Kirchen wird ab dem Mittag des Heiligenabends das Friedenslicht von Betlehem brennen, das jedes Jahr als Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht und des Friedens vom Ort der Geburt Jesu ausstrahlt und sich verteilen soll. Es kann von der Krippe mit nach Hause genommen und zu anderen Menschen, denen dieses Licht ein wohltuendes Zeichen sein soll, gebracht werden. Dazu stehen kleine Tragetüten und Becherkerzen bereit.

Offenes Ohr: Die Seelsorgerinnen und Seelsorger unserer Pfarrei bieten ein offenes Ohr und sind für Sie da. Wir sind über Telefon oder E-Mail erreichbar und melden uns zurück, sollten wir nicht sofort zur Verfügung stehen können. Nummern und Adressen finden sich im Blättchen und auf der Homepage.

Weitere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie auch im Netz unter www.st-petri-huesten.de.

Neheim/Voßwinkel:

Am Heiligen Abend wird um 17.00 (!) Uhr und am 26.12. um 11 Uhr ein Livestream aus dem Dom auf unserer Homepage angeboten.

- Am 23.12. veröffentlichen wir ein Krippenspiel

- Am 24.12. veröffentlichen wir morgens ein besonderes Weihnachtsevangelium

- In den Kirchen liegen in roten Umschlägen Entwürfe von Gottesdiensten, die Sie gern zu Hause feiern können.