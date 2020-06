Arnsberg: Kinderbetreuung in den Sommerferien ist gesichert

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg bietet in den Sommerferien Ferienbetreuung an zwölf städtischen Grundschulen an. Außerdem gibt es Ferienspaß-Aktionen.

Lange musste die Frage nach der Gestaltung der Ferienangebote offen gehalten werden, da die rechtlichen und organisatorischen Vorgaben des Landes nicht abschließend geklärt waren. Mit Vorliegen der Rahmenbedingungen wurde nun schnell gehandelt und ein umfangreiches Angebot abgesichert. Michael John, Jugendamtsleiter der Stadt Arnsberg, weist darauf hin, dass gerade in Zeiten von Corona viele Eltern verstärkt auf Betreuungsangebote in den Ferien angewiesen sind: „Eltern haben inzwischen Urlaubsansprüche und Überstundenkontingente aufgebraucht und sind nun auf entsprechende Angebote im Juli und August angewiesen.“

„Ferienspaß für Kinder“ an vier Standorten Außerdem wird das Familienbüro der Stadt in der ersten bis dritten Ferienwoche eine Maßnahme, „Ferienspaß für Kinder“ an vier Standorten im Stadtgebiet anbieten. Dieses Angebot wird an der Grundschule Moosfelde, an der ehemaligen Realschule Neheim, an der Sekundarschule Arnsberg und an der Fröbelschule im OT Arnsberg durchgeführt. Es wird eine tägliche Betreuung von 8 bis 16 Uhr angeboten. Anmeldung ab 15. Juni online: www.arnsberg.de/kinderstadt

Die Stadt Arnsberg wird in den kommenden Sommerferien Ferienbetreuungsmaßnahmen an zwölf städtischen Grundschulen anbieten. Im Vergleich zum Vorjahr wird es an zwei zusätzlichen Standorten Ferienangebote geben. Insgesamt wird die Platzkapazität um zehn Prozent erhöht, um dem Bedarf von Elternseite entgegenkommen zu können.

Ferienbetreuungsmaßnahmen an zwölf städtischen Grundschulen

An folgenden Grundschulstandorten werden Ferienbetreuungsangebote durchgeführt:

Erste bis dritte Ferienwoche – Grundschule St. Michael; Grundschule Röhrschule; Grundschulverbund Heinrich-Knoche-Schule, Standort Herdringen; Grundschule Dinschede; Grundschulverbund Regenbogen, Standort Niedereimer; Grundschule Johannesschule

Vierte bis sechste Ferienwoche – Grundschule Müggenberg/Rusch; Grundschule St. Josef Bergheim; Grundschule Mühlenberg; Grundschulverbund Regenbogen, Standort OT Arnsberg; Grundschule Norbertusschule; Grundschule Adolf-Sauer-Schule.

Anmeldung ist ab Mitte kommender Woche möglich. Die Anmeldebögen werden auf der Homepage der Stadt Arnsberg online gestellt. Der Anmeldebogen ist abrufbar unter www.arnsberg.de/schulen „Ferienbetreuung OGS“. Anmeldungen werden durch die benannten Ansprechpartner entgegen genommen.

Bürgermeister Ralf Paul Bittner ist dankbar, dass es binnen Wochenfrist gelungen ist, auf der Grundlage der Vorgaben des Landes die Betreuungsangebote in den Sommerferien sogar noch ausweiten zu können: „Ich danke allen Trägern der Ferienangebote für die Flexibilität und das umfassende Angebot und bin mir sicher, dass vielen Eltern und Kindern damit gut geholfen ist.“