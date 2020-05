Arnsberg: Kloster Rumbeck soll zum Lern-Ort werden

Erlebnistage Klosterlandschaft fallen aus

1185 schenkte Graf Heinrich I. von Arnsberg dem Kloster Wedinghausen seinen Haupthof in Rumbeck.

1193 entstand das Nonnenkloster der Prämonstratenser. In der Umgebung wohnten in Häusern diejenigen, die im Kloster arbeiteten – so entstand das Dorf Rumbeck.

1804 wurde das Kloster aufgelöst, das ehemalige Krankenhaus und die Schule wurden einige Jahre später abgerissen.

1914 brannte das Kornhaus ab, dessen Ruinen noch zu sehen sind. Nebenan wurde später das Pfarrheim aufgebaut.

2017 gründete sich nach Abschluss des Entwicklungskonzepts „Die Arnsberger Dörfer“ der Förderverein „Dorf und Kloster Rumbeck“.

2020 sollten im September die „Erlebnistage Klosterlandschaft“ stattfinden, wegen der Corona-Pandemie wurden sie abgesagt.