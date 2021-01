Arnsberg: Kreis spricht von Corona-Ausbruch im Klinikum

Arnsberg. Hohe Fallzahl macht aktuell noch zweite Isolierstation nötig. Bald sollen wieder alle Corona-Patienten in Arnsberg behandelt werden.

Die Corona-Situation bleibt angespannt: Der Hochsauerlandkreis bestätigt einen Ausbruch in der ans Karolinenhospital Hüsten angegliederten Dialysepraxis und spricht auch von einem Ausbruch im Klinikum Hochsauerland.

Die Zahl der Corona-Patienten war zuletzt so hoch, dass nicht mehr alle von ihnen im Marienhospital Arnsberg versorgt werden konnten. Es wurde eine weitere Isolierstation im Johanneshospital in Neheim eingerichtet. Geschäftsführer Werner Kemper hatte dazu bereits erklärt, dass zu erwarten gewesen sei, dass sich die zweite Infektionswelle im Klinikum bemerkbar machen würde. Er gehe jedoch davon aus, dass der Höhepunkt erreicht sei und eine Entspannung folgen werde.

Am Montagmittag, 25. Januar, verzeichnete das Klinikum insgesamt etwa 39 Covid-19-Patienten, eine Woche zuvor waren es noch rund 55. „In dieser Woche konzentrieren wir die Behandlung von Covid-19-Patienten (mit Ausnahme der ECMO-Therapie) wieder am Standort Marienhospital“, kündigt das Klinikum an.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg lesen Sie unter wp.de/arnsberg sowie hier über unseren Newsletter. +++