Arnsberg: Laurentianum präsentiert sich auf YouTube

Arnsberg. Dort gibt es in einem neuen Format viele Informationen für Eltern, deren Kinder auf ein Gymnasium wechseln wollen.

In der kommenden Woche gibt es zwei weitere Veranstaltung des Laurentianums, an denen sich Eltern, Kinder der vierten Klassen und Schülerinnen und Schüler, die an der Oberstufe interessiert sind, informieren können.



Am Mittwoch, 27. Januar, geht es um 18.15 Uhr los: Auf dem YouTube-Channel der Schule stellen der Erprobungsstufenkoordinator Herr Mense, die Schulleiterin Beate Nordmann und die Elternpflegschaftsvoritzende Frau Volbracht die Schule vor.

Live aus einem Fünfer-Klassenraum

Es geht natürlich rund um die Klasse 5, die Anmeldungen, all die Angebote der Schule wie zum Beispiel die Förderung von besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schülern. Es wird geredet über AGs und Arbeitsweisen, es wird der Offene Ganztag als Möglichkeit vorgestellt und erklärt, wie versucht wird, jedes Kind in den Mittelpunkt zu stellen.

Das Live-Event sendet direkt aus einem zukünftigen Klassenraum der nächsten 5. Es gibt also ganz authentische Eindrücke. Außerdem können Fragen gestellt und live beantwortet werden.

Videokonferenz für neue Oberstufen-Schüler

Am Donnerstag, 28. Januar, startet dann um 18 Uhr eine Videokonferenz für all diejenigen, die neu in die Oberstufe kommen wollen. Dafür hat sich die Oberstufenkoordinatorin Nina Verspohl Zeit genommen, erklärt das System, nimmt Ängste und beantwortet alle Fragen.

Die Links zu beiden Veranstaltungen werden auf der Homepage des Laurentianums unter „Anmeldung“ veröffentlicht.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++