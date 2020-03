Arnsberg: Leihräder für Gäste sollen Tourismus stärken

Auf diese Premiere ist die Tourismusmanagerin des Verkehrsvereins Arnsberg, Annette Baumeister, ein bisschen stolz, wie sie sagt. „Wir sind jetzt eine von erst 20 Stationen von RevierRad und sogar die erste im Sauerland“, freut sich Baumeister. Zum Wochenende wurde der „RadStop Arnsberg“ in den Räumen des ehemaligen Deko-Geschäftes Fette auf der Apothekenstraße 11 eröffnet.

Sehr passend, werden doch Leih-Fahrräder immer wieder von den Hoteliers und vor allem den Gästen in der Altstadt nachgefragt. „Der Bedarf an Rädern ist auf jeden Fall da“, versichert Baumeister, noch im vergangenen Jahr habe sie oft Gäste mit diesem Wunsch an den Möhnesee schicken müssen. Ab sofort kann der Bedarf an Leihrädern direkt in Arnsberg gedeckt werden. Das Projekt „RevierRad. Das Mietrad“ hat in Arnsberg seine Station bezogen.

Kürzere Wege

„Wir sind bereits vor 20 Jahren mit dem Projekt RevierRad gestartet“, erinnert Frank Schellberg, Geschäftsführer der PIA-Stadtdienste gGmbH aus Mühlheim. Der Fahrradtourismus im Ruhrgebiet sei damals noch weit entfernt gewesen vom Ruhrtalradweg. Deshalb war es das Ziel des Projekts, den Tourismus auf zwei Rädern bekannter und beliebter zu machen. Heute seien die Stationen von RevierRad vor allem am Ruhrtalradweg von Winterberg bis nach Duisburg verteilt.

Arnsberg Erweiterte Öffnungszeiten im Sommer Der neue „RadStop Arnsberg“ ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende können Termine vereinbart werden. Immer im Sommer soll der Service an der Apothekenstraße auf sieben Tage in der Woche ausgedehnt werden. Die Miete für ein Fahrrad beträgt 9 Euro pro Tag, 15 Euro sind es für ein Pedelec.

Schellberg beschreibt, dass es schon längst Verbindungen von RevierRad in das Sauerland gegeben habe. So seien bereits häufiger Mietfahrräder von anderen Stationen aus sogar bis nach Winterberg geliefert worden. „Die neue Station in Arnsberg verkürzt nun diese Wege“, so Schellberg. Dass man aber ausgerechnet in Arnsberg seinen Anker geworfen habe, sei auch einem sehr aktiven Partner zu verdanken. „Der Verkehrsverein Arnsberg war auf dem Gebiet des Radtourismus stets Vorreiter“, lobt Schellberg. So habe man jetzt die guten Kontakte auch in eine passende Form gegossen.

Mitarbeiter bieten Reparaturservice

Über den „RadStop Arnsberg“ soll jetzt auch den Hoteliers in Arnsberg eine kostengünstige Leistung rund um das Leihrad angeboten werden. So gibt es an der Station in der Arnsberger Apothekenstraße verschiedene Räder zu mieten: Neben dem klassischen Cityrad sind auch Trekking- oder Kinderräder zu mieten. Natürlich gehören auch Pedelecs in das Programm. Während eine Auswahl an Zweirädern im Ladenlokal oder davor zu finden ist, sollten Extra-Wünsche rechtzeitig angemeldet werden. „Für Spezialräder wie Tandems braucht es eine Vorlaufzeit von fünf Tagen“, erklärt RevierRad-Mitarbeiter Michael Munck, der den Standort in Arnsberg leitet.

Unterstützung bekommt er dabei von Gerald Terlau und Rafael Stiehl. Beide helfen nicht nur bei der Vermietung der Fahrräder, sie koordinieren auch noch den sonstigen Service des „RadStops Arnsberg“: An den Mieträdern werden die nötigen Reparaturen und die Wartung selber durch geführt. „Wir lassen auch keine anderen Radfahrer bei Pannen im Regen stehen“, sagt Munck. Mit einer kleinen Reparatur sollten es die Radler zumindest bis zur nächsten Fahrrad-Fachwerkstatt schaffen. RevierRad will rund um den Radtourismus den vollen Service anbieten. Dazu gehört auch der Transport von Gepäck und der „One-Way-Service“ dazu: Gemietete Fahrräder können auch über eine Strecke von A nach B gefahren und dort stehen gelassen werden.

Neue berufliche Perspektiven

Ebenso können sich Kunden ihr Rad zu einem bestimmten Punkt bringen lassen. Nicht zuletzt will RevierRad mit dem „RadStop Arnsberg“ auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ein Teil der Mitarbeiter habe in Zusammenarbeit mit den Jobcentern eine neue berufliche Perspektive bekommen, von der auch Langzeitarbeitslose in einem 1-Euro-Job profitieren könnten. „Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber“, sagt Schellberg. Derzeit gebe es in Arnsberg fünf Mitarbeiter, für sieben Kräfte sei Platz.